Militares de EEUU asesoran a Colombia en lucha contra el narcotráfico

El ministro de la Defensa colombiano, Carlos Holmes Trujillo, informó este jueves que un grupo del Comando Sur de Estados Unidos llegará al país en junio para asesorar al ejército en la lucha contra el narcotráfico.

“En ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares. Las operaciones militares las desarrollan exclusivamente las tropas colombianas. Se trata de un grupo élite netamente de carácter consultivo y técnico para mejorar la efectividad en la lucha contra el narcotráfico. Solamente técnico y de asesoría”, explicó.

Trujillo destacó que Colombia y Estados Unidos suscribieron hace varias décadas un acuerdo de cooperación militar y señaló que la lucha contra las drogas ilícitas es una responsabilidad compartida, por eso para Colombia es fundamental la cooperación con las naciones aliadas.

La víspera, la embajada de Estados Unidos indicó en un comunicado “la llegada al país de una brigada norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés), que viene para ayudar a Colombia en su lucha contra narcóticos. La SFAB es una unidad especializada del ejército de los Estados Unidos formada para asesorar y ayudar a operaciones en naciones aliadas”.

La nota agregó que es la primera vez que esta brigada trabaja con un latinoamericano. El despliegue de la SFAB apoya a la Operación Antidrogas de Mayores Esfuerzos anunciada el 1 de abril por el presidente Donald Trump.

A su vez, el comandante de las fuerzas militares, general Luis Navarro, indicó que los asesores militares estarán en el país durante cuatro meses en cuatro zonas y al llegar cumplirán todos los protocolos de prevención, contención y aislamiento establecidos por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del nuevo coronavirus, que ha contagiado a 24.104 colombianos y ha dejado 803 fallecidos.

Horas después, el senador por el partido conservador y de la segunda comisión de relaciones exteriores, Juan Gómez, señaló The Associated Press que “la llegada de los asesores militares es la consecuencia del nuevo apoyo que está brindando el gobierno de los Estados Unidos y aquí tenemos un enemigo común, que es el narcotráfico, y luchar contra los cultivos ilícitos. Mientras sea para asesorar a las autoridades colombianas, no requieren permiso del Congreso para que ellos ingresen al país”.

Iván Cepeda, senador de oposición y del partido de izquierda Polo Democrático, agregó que “esto es una nueva acción que se enmarca en toda una estrategia de intervención militar en la región y en particular en un intento por una intervención en Venezuela, por la cual está siendo funcional el gobierno colombiano”.

Según las fuerzas militares, desde enero los decomisos de cocaína aumentaron un 7% respecto del mismo periodo del año anterior para totalizar 169 toneladas de cocaína. Además, se han erradicado mas de 22.000 hectáreas de cultivos ilícitos.