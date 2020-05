VIDEO Cuarto buque iraní llegó a la refinería de Guaraguao en Anzoátegui #29May

View this post on Instagram

Al Complejo Refinador de Guaraguao, ubicado en el estado Anzoátegui, llegó la mañana de este viernes el cuarto buque iraní cargado de combustible con el objetivo de mitigar la grave crisis de gasolina que padece Venezuela. . “Faxon”, nombre de la embarcación, fue escoltado por la Armada y la Aviación Bolivariana desde que entró en aguas venezolana, informó el Comando Estratégico Operacional de la Guardia Nacional Bolivariana (Ceofanb). . “Ya se encuentra en Puerto Seguro, el cuarto Buque iraní ‘FAXON’, desde el Complejo Refinador de Guaraguao en #ZODI_Anzoategui, se efectuó el protocolo de atraque, dando recibimiento a la tripulación iraní a la patria de Bolívar y Chávez ¡Gracias FANB!”, escribio el Ceofanb en su cuenta Twitter. . Es importante mencionar que los 5 buques enviados por la República Islámica de Irán traerán al país al menos 1,5 millones de barriles de gasolina. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: FANB . Lea las noticias más destacadas en www.elimpulso.com . . #Nacionales #Buque #Irán #Gasolina #Combustible #Anzoátegui #Coronavirus #Cuarentena #Noticias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #29May