Consejero Universitario de la UCLA: Es un chantaje el pago de becas a través del Carnet de la Patria #31May

El Consejero universitario de la UCLA, Lorenzo Monasterios, se pronunció sobre el anuncio hecho por el representante del Ministerio de Educación, César Trómpiz, quien el pasado 27 de mayo informó que fue depositada la beca universitaria a través del sistema Patria.

“Hace tres días el ministro César Trómpiz anunció que iban a ser depositadas las becas de todos los estudiantes universitarios a través de la plataforma Patria, esto quiere decir que están utilizando un criterio partidista y miserable para chantajear a los estudiantes y aquellos que no estén inscritos en ese sistema que utilizan para el control social pues tiene que inscribirse para recibir ese dinero”, expresó Monasterios a ElImpulso.com

Detalló que la cifra de las becas universitarias es de 320.000 bolívares, y señaló que no permitirán la partidización de las instituciones educativas.

“Hoy el estudiante no tiene acceso a los servicios básicos como la internet y además le sumas que para tener acceso a unos 320.000 bolívares tienes que inscribirte en la plataforma Patria, desde el movimiento estudiantil nacional lo hemos rechazado, no queremos partidización de nuestras instituciones porque la universidad es autónoma y esto forma parte de un chantaje,no puede ser que tengas que inscribirte en una plataforma que utilizan para el control social para recibir estos recursos”. puntualizó.

Agregó que “desde hace un año las universidades públicas no cuentan con los recursos para pagar las becas a los estudiantes y en marzo del año pasado que fue la última vez que se pagó fueron unos pírricos 4 bolívares”.

El consejero universitario de la UCLA también se refirió a la situación que atraviesa esa casa de estudios.

“La universidad se encuentra prácticamente en cierre técnico, ante la falta de presupuesto para cubrir los gastos operativos de mantenimiento y no contar con insumos requeridos para las actividades de laboratorio. Somos víctimas de la delincuencia porque no hay un personal adecuado que esté vigilando las instalaciones porque no hay sueldos dignos, el vigilante está porque mucha gente, entre los estudiantes, hemos recolectado dinero y pagamos mantenimiento y seguridad”, sentenció.