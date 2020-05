RETACITOS #31May

Contundentes y demoledores los pronunciamientos que han hecho dos de las instituciones que gozan del mayor respeto de la sociedad venezolana, de acuerdo con todas las encuestas que se han realizado en el país, como son la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) a través de un exhorto al país y el sector productivo representado por los empresarios y los trabajadores de las diferentes centrales obreras que hacen vida en Venezuela, en un manifiesto bipartito que más bien pareciera un ultimátum para el régimen. La CEV señaló que ante la inmensa catástrofe nacional, material, institucional y social que padecemos se impone una acción moral de gran calado, una sacudida ética y una convergencia político social que nos encauce hacia el gran deseo común; el Episcopado venezolano, describe la problemática nacional y la urgencia de una concertación entre todos los sectores y un acuerdo nacional inclusivo. Asimismo, el sector productivo advierte que la crisis que vive el país es causada por un sistema político que desmanteló la institucionalidad democrática e impuso un modelo económico estatista, ineficiente y rentista, que ha cercenado la libre iniciativa y la propiedad privada y que indujo a una destrucción sin precedentes de la producción nacional y de la calidad de vida de los venezolanos, por lo cual demandan un cambio de rumbo inmediato en el modelo político, económico y social del país y hacer un llamado a la unidad nacional en defensa del país y convocar a todas las fuerzas vivas para construir juntos un gran acuerdo nacional, que nos permita salir de la crisis. Confiamos en que estos mensajes lleguen a sus destinatarios, quienes deberían actuar en consecuencia.

Tanto da el cántaro al agua, hasta que al fin se rompe, fue tan violenta y brutal la arremetida de los cuerpos de seguridad de Lara contra la gente que protestaba en Lara, El Tocuyo, Carora y otros municipios de la entidad, que ya los cuentos y las historias de las violaciones de los derechos humanos y de las torturas a las que muchos fueron sometidos, incluso menores con Síndrome de Dowm, otro que convulsiona al tener cinco costillas rotas, según los informes médicos, no son actuaciones de gente normal, hay ensañamiento, hay rencor, hay odio visceral y patológico, se observa la intención de causar daño, de destruir y esto es tema para un análisis social y psicológico. Pues bien, la sesión del pasado martes en el Parlamento Nacional prácticamente fue destinada a estos actos de violencia en la entidad federal, especialmente el caso de La Sucre que se ha convertido en la voz más sonora de la disidencia regional, zona donde no han tenido paz con la misería, llegando a los extremos de amenazar con “tumbar las puertas” si no se les permite el ingreso, pero no los han podido doblegar ni con los perdigones, tampoco con las bombas lacrimógenas, las cacerolas seguirán sonando, porque están convencidos de que tienen el derecho constitucional de protestar, y lo van a continuar haciendo mientras no haya agua, les apaguen la luz a cada rato, no les suministren el gas doméstico y lo les garanticen la gasolina para los vehículos.

La Asamblea Nacional legítima, la que fue electa por 14 millones de venezolanos en el 2015, no la chimba, la de los “Alacranes” ni la del CLAP Parra, después de escuchar las exposiciones de los diputados Guillermo Palacios, Alfonso Marquina, Daniel Antequera, Ana Salas y Ángel Torres, emitieron un acuerdo en el cual condenan las violaciones de los derechos humanos cometidos en el estado Lara, escudándose en el decreto de estado de alarma emitido por el régimen usurpador de Nicolás Maduro. Igualmente rechazan, que el decreto de estado de alarma, otorga a las autoridades estatales y municipales un papel de apoyo a las medidas, pero han asumido inconstitucionalmente competencias respecto a los límites del libre tránsito y el horario comercial, generando un caos normativo en el cual algunos gobernadores han declarado por su cuenta “estados de alarma” y, en otros casos, los alcaldes han impuesto limitaciones arbitrarias que trascienden más allá del decreto y exigen la inmediata liberación de todos los privados de libertad por ejercer su derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, especialmente. Además, solicitan medida cautelar de protección para los habitantes de la Urbanización Sucre de Barquisimeto y denunciar ante los organismos internacionales de derechos humanos las violaciones cometidas en el estado Lara, con ocasión de las protestas por el estado deplorable de los servicios públicos.

Definitivamente, a medida que sigue pasando el tiempo y el pueblo no obtiene respuestas para sus reclamos y peticiones, el clima se sigue enrareciendo y el régimen sigue sin contar con los recursos para resolver nada, por lo que su capacidad de maniobra es cada vez menor. Seguimos recibiendo quejas de los habitantes de Urdaneta, donde se denuncia que el burgomestre al parecer interfiere en el cumplimiento de las medidas sanitarias, además aumentó el precio del botellón de agua que vende una empresa de la Alcaldía, por lo que la desesperación de los habitantes de la zona crece y exigen la inmediata intervención de las autoridades regionales y nacionales; mientras que las comunidades al oeste de Barquisimeto exigen en la planta de gas el despacho de los cilindros, ya que tienen seis meses esperando por el servicio, incluso algunos hasta lo han pagado; mientras que lo de diversas zonas de Barquisimeto con lo de la luz y el agua es verdaderamente patético y muchas veces cuando escuchamos a Carmelina dando declaraciones, la pregunta que surge de inmediato es: ¿Y esta señora en que parte de Venezuela está viviendo, porque en Lara no es? O alguien muy cercano a ella está empeñado en sabotearle su #GestionPerfecta. No podemos creer que no se dé cuenta de lo que ocurre a su alrededor.

Mucha molestia existe entre la dirigencia sindical de Un Nuevo Tiempo, ya que al parecer después de una primera etapa de organización del Plan Héroes de La Salud, a través del cual se realizaría un registro del personal de la salud, para ser beneficiados con una bonificación de 100 dólares, para la segunda etapa es decir, para el reparto de las asignaciones, los partidos políticos supuestamente han pretendido adueñarse el plan, dejando a un lado a la dirigencia sindical, quienes en todo caso son los que deberían estar al frente de este proceso y con todo el derecho, porque son los que tienen el contacto directo con el recurso humano. Lo más grave de esta situación, es que al parecer se excluyó a los dirigentes sindicales, sin respetar sus posiciones de liderazgo, su trayectoria como dirigentes sindicales, argumentando que no tienen capacidad ni credenciales para llevar adelante esta segunda etapa del plan de ayuda al sector salud. Tuvimos la oportunidad de escuchar tres audios atribuidos al presidente del Sindicato de Empleados Públicos de la Gobernación del estado Lara, Secretario Regional Sindical de UNT y Subsecretario Sindical Nacional de esa organización, con 18 años de experiencia en el movimiento sindical, denunciando esta anómala actuación; estando atravesando por esta misma situación de exclusión, supuestamente la dirigencia sindical de AD. Estaremos muy atentos, para ver cuál va a ser la respuesta de las DER de los partidos, porque lo cierto es que el caso pica y se extiende y los sindicalistas tienen razón.

La cacería de brujas en el CMI continúa a millón, al parecer la han cogido con el personal del Departamento de Prensa, acusándolos de ser los responsables de filtrar la información para Retacitos, lanzando flechas a ver si la pegan, pero lamentablemente ni siquiera están “tibios” por el contrario, están gélidos y muy alejados de los varios corresponsales, quienes molestos por las arbitrariedades y manejos absurdos e ineficiente de quienes tienen la conducción de esa corporación edilicia, otrora ejemplo de rectitud y eficiencia, se encargan de poner a circular las informaciones, así que el objetivo es la totalidad de los trabajadores de prensa, la misión es: que no quede ninguno. Por cierto, asegura el personal interno que muchas de las sesiones que se han estado realizando no han cumplido con el quórum reglamentario, de allí que de acuerdo con el reglamento, cualquiera puede impugnar las decisiones adoptadas, ya que son nulas de toda nulidad, y es suficiente con que se compruebe el número de ediles presentes, para que queden sin efecto, recordándose que la última vez que esto ocurrió fue cuando le aprobaron un crédito al burgomaestre y designaron la nueva coordinadora, cuatro ediles dijeron que habían sido engañados, pero lo cierto es que cualquiera puede echar para atrás estas decisiones por ser irritas, dicen los propios abogados ex asesores legales del CMI.

Se ha visto nuevamente al Inefable en la Pochocha, nos cuentan que recientemente estuvo reunido compartiendo con varios viejos dirigentes del partido, consumiendo algunas bebidas espirituosas, para alegrar los ánimos. Asimismo, trascendió que el personaje ante las perspectivas de unas elecciones parlamentarias, y estando consciente que el turco de Valencia y el indio de Bolívar no lo van postular ni siquiera como suplente por AD, habría sostenido reuniones con el Sargento de Nirgua y con otros de los integrantes de la “Mesita de noche”, con miras a colarse por los palos aprovechando la elección en función de la representación proporcional de las minorías, tema este que está siendo tocado y abordado en las reuniones, sobre todo en estas semanas previas donde hay unos cuantos personajes que andan buscando acomodo a como dé lugar. Aseguran asimismo, que las diligencias y los contactos para la adquisición de un canal de televisión en Lara, también tiene una relación directa con el proceso de elecciones parlamentarias, porque no es nada despreciable contar con una televisora de prestigio, al momento de participar en cualquier proceso electoral y esto lo sabe el Sargento, quien pudiera estar entre los potenciales socios capitalistas para esta operación, si es que la misma llega a concretarse.

Un verdadero parto de los montes la decisión del bufete del palacio de Misia Jacinta, con la sentencia dando legitimidad a la junta directiva de la Asamblea Nacional que preside Clap Parra, cuando es público, notorio y comunicacional, que el pasado 5 de enero en la sede del Parlamento no hubo sesión, no hubo el quórum reglamentario y el ilegítimo presidente, durante el tiempo que ha estado usurpando la posición, no ha podido aprobar nada porque no tiene como lograr el quórum, cuando la mayoría de los diputados electos en el 2015, siguen apoyado y dándole todo el respaldo a Juan Guaidó. Muchas personas se están preguntando ante este tipo de aberrantes decisiones, cuál es la explicación que los profesores que imparten clases en las Escuelas de Derecho de las universidades nacionales, en las que se estudia esta carrera, le dan a los estudiantes para explicarles y justificar estas sentencias que son contrarias a los más elementales principio del derecho, debe resultarles verdaderamente cuesta arriba, a menos que las expongan como ejemplos de lo que no se puede y no se debe hacer en el ejercicio apegado a la normativa legal vigente y a la aplicación de la verdadera justicia. Por supuesto que a nadie sorprendió y fueron muchos los que comentaron, que se habían tardado demasiado en volver a pisotear lo que es el Estado de Derecho en Venezuela. La verdad que es imperdonable que se manipule la justicia de una manera tan grotesca.

Los comentarios que se han producido en torno a la salida de VV de Globovisión, han sido de diferentes calibres y orientaciones, muchos señalan que será apoyado por los integrantes de la Mesita de Noche, para que presida el nuevo Consejo Nacional Electoral, incluso se ha dicho que en el canal que supuestamente tiene en Youtube, comenzaría a atacar al inquilino temporal de Miraflores, para hacer creer a la gente que no se llevan bien, cuando esto sería parte de la maniobra para confundir; se dice comenta que el personaje tiene muchísimo dinero, incluso que hasta es socio de Gorrín en el canal, lo cual no nos consta, pero que ahora ponemos en duda, al conocerse que forma parte de la familia; cuando lo conocimos era un muchacho humilde y sin grandes ínfulas, como la gran mayoría de los periodistas serios en este país, después que se enchufó con el Gobierno de Chávez lo vimos en varias oportunidades y ya miraba a los colegas por “encima del hombro”, por supuesto esto nunca nos produjo ni frío ni calor, porque con su hermano Mario es con quien hemos mantenido más contacto, ya que siempre nos pareció que es el más serio de todos los hijos de ese gran dirigente sindical que fue Cruz Villegas. Me cuentan que VV negó que vaya para el CNE, pero no creo mucho en la sinceridad de este pronunciamiento, recordemos que su nombre siempre ha estado sobre el tapete cuando se habla de nombramientos en el árbitro electoral, de tal manera que no lo pierdan de vista, más temprano que tarde tendrá que definir su futuro y mucha gente va estar muy pendiente de sus próximos pasos.

No mejora nada el enfermo con el caso de suministro del gas a las comunidades en el estado Lara. En efecto, el pasado miércoles 27 de mayo hubo dos protestas en la Av. Florencio Jiménez, una la altura de “La Chicharronera” Av. El Tostao y la otra a la altura de “Prados de Occidente”, donde estuvieron protestando personas afectas al partido de gobierno por el retardo en el despacho del gas, ya que muchas de estas comunidades tienen hasta cinco meses sin recibir el combustible, cuando en otras entidades federales lo más que se tardan son 35 días y esto durante la contingencia del COVID-19. Las investigaciones de los usuarios evidencian que están llegando 8 gandolas diarias al estado Lara, pero al parecer hay dos de estos vehículos que son desviadas para efectos de la reventa, negocio del cual presuntamente se estarían beneficiando algunos ediles del CMI y diputados del CLEL, a quienes dizque el gobierno regional, en forma irresponsable, de ser cierto, les habría entregado la distribución del despacho, lo que en este momento está perjudicando en forma evidente a todas estas comunidades del oeste que, en muchos casos, han tenido que recurrir nuevamente a la leña para poder cocinar, de tal manera que este es un tema al que se le debería poner una lupa encima, porque se está afectando a toda una comunidad, solo para llenarle los bolsillos a unos cuantos “amigotes” de la revolución. La gente tiene los nombres, están plenamente identificados, todos saben quiénes son.

Resulta inquietante y grotesco, que mientras en las cientos de estaciones de servicio de expendio de combustible en el país, no hay gasolina y muchas lucen su cartelito que así lo alertan a los usuarios, se ha venido observando como en forma por demás recurrentes, como en algunos comandos de los cuerpos de seguridad, en institutos oficiales y hasta en hogares particulares se han descubierto ventas de gasolina y diesel, siempre y cuando se tenga el contacto y se tenga la disposición de pagarlo en divisas. Recientemente denunciamos en esta sección, el caso de la venta de grandes volúmenes de diesel por parte de gente del Instituto Autónomo Ferrocarriles del Estado (IAFE), específicamente en el estado Lara, pues bien aun cuando este caso dique fue denunciado ante las autoridades y se adelantan las investigaciones, por cuanto presuntamente algunos empleados de alto nivel del Instituto, presuntamente estarían participando en el negocio, esta semana nos llegó un video donde aparecen varios vehículos cargando gasolina en los estacionamientos del Instituto, donde incluso se ve a un efectivo cuyo lema el dólar es su divisa, cargando un bidón de 20 litros para echarlo en el tanque de una camionetica Fiat gris, lamentablemente no se le ve la placa, mientras al lado está estacionado un autobus esperando su turno, mientras negocia con el funcionario. La pregunta que la gente se hace: ¿De dónde sacan estos funcionarios el combustible? ¿En qué bombas se lo suministran? ¿Quiénes están detrás de tan lucrativo negocio? ¿Irá a pasar lo mismo con la gasolina que está llegando de Irán? ¿Qué opinará de esto el jefecito que prometió que metería preso a los funcionarios?.

Por cierto, a raíz de las numerosas denuncias que ha venido haciendo Don Guille, tanto en el Parlamento Nacional, como a través de los medios de comunicación, entre ellas la detención de los chamos de El Tocuyo, las agresiones contra los habitantes de la Sucre, la violación de los derechos humanos de varios menores por protestar ante la deficiencia de los servicios, donde se demostró que los mismos habían sido torturados, al personaje le han montado un operativo de vigilancia, los cuerpos de seguridad. En efecto el legislador, consciente de los riesgos que esto significa, y recordando los casos de Requesens, Roberto Marrero y Gilber Caro, denunció públicamente que el pasado 25 de mayo funcionarios de uno de estos cuerpos de seguridad, estuvieron merodeando alrededor de su residencia, por más de una hora. El dirigente nacional de UNT advirtió que responsabiliza “al régimen de cualquier daño que me pueda ocurrir a mi o a mi familia”, sabe como zorro viejo en la política, que la mejor manera de desmontar estos operativos de vigilancia, es dejándolos al descubierto, ya que históricamente se ha demostrado que a lo que más le temen estos organismos de seguridad, es que los descubran en flagrancia y mucho más si se les hacen videos y se les toman fotografías.

Juan Bautista Salas