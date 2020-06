AvanceIMP Así transcurre el segundo día de distribución de gasolina en Lara

En un recorrido realizado por el equipo de ElImpulso.com se pudo observar que algunas estaciones de servicio no habían activado su servicio de distribución de gasolina pasada la media mañana. Los reportes a continuación:

A las 10:15 AM aún no había iniciado el despacho de gasolina en la estación de servicio ubicada en la avenida Venezuela con avenida Rómulo Gallegos. Cabe destacar que esta bomba es una de las denominada “premium”, dónde se surtirá combustible con un costo de 0,5 centavos de dólar por litro.



En la misma avenida Venezuela se formó otra cola para surtir gasolina, tomando incluso el canal rápido de la vía. El destino es la estación de gasolina ubicada en la carrera 21 con calle 37. En esta bomba ya inició el despacho de combustible.

Reporta: José Enrique Arévalo

Pasada las 10 de la mañana de este martes 2 de junio, la estación de servicio ubicada en la avenida Venezuela con esquina de la avenida Vargas se encuentra totalmente cerrada debido a que no hay combustible para surtir a la población y están a la espera de la llegada de una gandola de Pdvsa.



Al menos desde las 3 de la madrugada hay persona que se encuentran a la espera para el llenado de su tanque; una cola que se extiende hasta por más de 10 cuadras.



Es importante mencionar que el general Moreno Martínez, comandante de la Zodi Lara, pidió el lunes “paciencia” a los larenses que se disponen a surtir sus vehículos de combustible.

“Hay que tener paciencia (…) Si se termina el combustible que llegó, la gandola que llega hoy es para abastecer los vehículos con placas 3 y 4 de mañana, las cisternas van a llegar”, mencionó.



Reporta: Luis Miguel Rodríguez

Pasadas las 11:30 de la mañana, aún no había iniciado la actividad de combustible de la estación de servicio La Piedad, ubicado en la avenida Intercomunal Cabudare- Acarigua en el municipio Palavecino, debido a que la gandola asignada no había cargado todavía en el estado Aragua.



Las colas a cada lado de la estación se extienden por más de dos kilómetros y las personas están desde las 3:00 am.



Se pudo conocer que esta estación solo llegarán a 9,000 litros de gasolina, lo que según el propietario de la misma, solo alcanza para tres horas de servicio.



Además, en esta bomba, que surtirá gasolina subsidiada a Bs. 5 mil por litro, no cuenta con el sistema biopago, por lo que exigirán a los usuarios hacer el pago del combustible en efectivo.



Reporta: Katherine Nieto