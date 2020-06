OPINIÓN Lectura: El universo #2Jun

No cabe dudas acerca de la esfericidad del Universo. Los ingredientes elementales que constituyen el Universo son la materia y la energía; la materia es energía en estado de reposo; y la energía es un elemento móvil. Los cuerpos ponderables son concentraciones de materia y energía y las grandes concentraciones de cuerpos ponderables: estrellas, planetas, satélites, etc. son las llamadas galaxias . Toda galaxia o nebulosa, como también se designan algunas, son grandes concentraciones de cuerpos ponderables; los cuerpos ponderables son todos esféricos. Salvo las excepciones, de los meteoritos y otros cuerpos minúsculos que no son esféricos. De modo que la esfera es la forma generalizada de los cuerpos ponderables que surcan el espacio. Es evidente, entonces, por lo que precede, que la esfericidad es una característica general del Universo.

Una segunda evidencia es que, todos los cuerpos ponderables están sujetos a un movimiento de traslación y la órbita se cumple en línea recta, la rotación es un efecto generado por la traslación; las velocidades individuales son uniformes. La velocidad del movimiento de traslación de los cuerpos no debe ser igual entre un cuerpo y otro. Cada cuerpo tiene su órbita. La órbita es el medio por el cual todos y cada uno de los cuerpos regresan al punto de donde partieron. La órbita, sin duda alguna es esférica.

La órbita es un círculo o una elipse que todos los cuerpos ponderables trazan y repiten en el espacio ingrávido. Sí hasta la órbita es esférica de acuerdo con el movimiento de los cuerpos ponderables, la esfericidad del Universo la admite la lógica de la razón.

Carlos Mujica

[email protected]

@carlosmujica928