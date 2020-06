AvanceIMP Se mantiene actividad en estación de servicio de La Campiña en Cabudare #2Jun

View this post on Instagram

#AvanceIMP luego de las 5 pm de este martes 2 de junio había actividad en la estación de servicio de La Campiña, ubicada en la avenida Intercomunal Barquisimeto – Acarigua. Comenzaron a surtir a las 3 de la tarde sin restricción de cantidad de litros por vehículo. Por esa razón los trabajadores estiman que habrá gasolina solo para una hora más. . Esta estación no cuenta con sistema biopago, por lo que los usuarios deben pagar con efectivo. . La cola pasaba el retorno ubicado cerca del estadio metropolitano y continuaba hasta perderse de vista. . Solo descargado 9.000 litros de gasolina en esta bomba dónde las personas están haciendo cola desde esta madrugada. . Reporte: Katherine Nieto. . #Regionales #Gasolina #Biopago #Combustible #Palavecino #LaCampiña #Lara #Elimpulso #Informacion #Noticias #News #2Jun