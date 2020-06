¡48 horas en cola! Retraso en distribución de combustible molestó a usuarios en Valle Hondo #3Jun

Este lunes las colas para surtir gasolina continuaron en lo que significó el tercer día bajo la nueva modalidad de abastecimiento de combustible prevista por el régimen tras la llegada de cinco buques iraníes para paliar la escasez de este carburante que se vive en todo el país.

Usuarios de las estaciones de servicio en Cabudare rechazaron la situación que se está presentando durante estos primeros tres días con el retraso que tienen las gandolas para llegar a las estaciones de servicio. En Valle Hondo hasta las 12 del mediodía de este miércoles que estaban en la cola desde el lunes en la noche y no había podido surtir gasolina. Este 3 de junio aún permanecían en la cola, a pesar de que el terminal numérico de su matrícula no coincidía con el número que estaba establecido en el cronograma previsto.

El caso Sonder Piña era uno de ellos. Treinta personas estaban en la cola, pues los usuarios que les correspondía surtir hoy permitieron solidariamente que estos permanecieran en la cola para llenar definitivamente su tanque pues ya eran más de 48 horas de espera.

No obstante, a las personas que les tocaba surtir combustible este miércoles les tocó pernoctar en la cola desde la tarde de este martes. A merced de la inseguridad, la falta de luz y la soledad que impera en las calles de Barquisimeto y Cabudare por la cuarentena social, mantenían las esperanzas de echar gasolina este mismo miércoles.

A las 12 del mediodía todavía la estación de servicio de Valle Hondo permanecía cerrada, pues la gandola que transportaba los 13 mil litros que le tocaba a esta bomba, no había llegado. Los encargados no sabían siquiera si venía en camino. Una funcionaria militar que pidió su anonimato, indicó que ningún encargado de seguridad presente sabía lo que pasaba con el suministro de gasolina. “Estamos aquí desde el domingo en la noche y nosotros no sabemos como es la logística para que llegue la gasolina a la bomba. Lo que sé es que hay mucha desinformación y la gente se desespera. Afortunadamente son personas civilizadas y no habido ningún contratiempo”, dijo la funcionaria.

Pese a la larga cola que se extendía al menos 5 kilómetros, los usuarios no perdían la fe para surtir gasolina hoy. La mayoría de consultados indicaron a Elimpulso.com, que aunque no estén de acuerdo con esta nueva medida del régimen, esta es la única posibilidad de tener gasolina para trabajar y poder llevar lo mínimo para poder subsistir en estos tiempos de pandemia, pues temen que con el aumento de casos, vuelvan a intensificar la cuarentena social.