Conductores y motorizados madrugaron para surtir combustible este miércoles #3Jun

La mañana de este miércoles, ciudadanos continuaron a la espera de poder abastecer sus vehículos con gasolina, en la nueva jornada de distribución anunciada el pasado fin de semana por el régimen de Nicolás Maduro.



Muchos de los conductores se encontraban expectantes debido a que el día de ayer el combustible fue insuficiente en las estaciones de servicio, dejando a muchos sin posibilidad de surtir.



El equipo de Elimpulso.com conversó con conductores que permanecían en la estación de servicio de la avenida Venezuela con avenida Bracamonte, adyacente a un reconocido centro comercial, donde el señor Roger González manifestó estar desde las 3:00 a.m en la cola y sin información sobre la hora de inicio del llenado.



“Ayer muchos se quedaron por fuera, porque les dijeron que se había acabado. Aquí estamos esperando porque hoy comenzaron a echar gasolina a las 6:00 am y ya a las 8:00 am informaron que no había”.



Ratificó González que permanecerán a la espera de la gandola para poder surtir sus automóviles con el combustible.

Motorizados también hicieron cola

Los motorizados también se han sumado a la jornada de distribución de combustible en Barquisimeto, tras el plan anunciado el pasado fin de semana por el régimen de Nicolás Maduro.



Muchos conductores de motocicletas, permanecían desde horas de esta madrugada en las gasolineras de la avenida Venezuela con avenida Bracamonte, donde manifestaron su descontento ante la escasez del combustible.

Uno de los conductores, quien llevaba más de 3 horas en la cola, aseguró que esperan que la situación mejore y se logre normalizar, tras las medidas.



En el lugar permanecían trabajadores de transporte, mensajería y encomiendas quienes aspiraban poder lograr el objetivo planteado hoy, puesto a que el día de ayer, muchos se quedaron sin esa posibilidad, al agotarse la gasolina en varias estaciones.