Régimen anuncia aumento de “flexibilización de cuarentena” a 7 por 7 #5Jun

La noche de este viernes 5 de junio, Delcy Rodríguez informó a través de cadena nacional que la fórmula del 5 por 10 pasará a ser 7 por 7 (siete días de trabajo por siete días de cuarentena) y serán incorporados nuevos sectores económicos. . “Flexibilización de la cuarentena será ahora 7 por 7. Sábado y domingo forman parte de esos 7 días iniciales. El lunes inician los 7 días de cuarentena donde solo podrán transitar personas vinculadas a las excepciones decreto inicial de alarma”, expresó Rodríguez. . Seguidamente, acotó se mantienen excepcionados los municipios que forman parte del cordón sanitario y epidemiológico de la frontera, y que tienen condiciones especiales de toque de queda. . Aunado a esto, la vicepresidenta del régimen indicó que este próximo sábado y domingo se mantendrá la flexibilización para adultos mayores desde 8:00 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de niños, niñas y adolescentes de 2:00 de la tarde a 6:00 de la tarde. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: VTV . Lea las noticias más destacadas en www.elimpulso.com . . #Nacionales #DelcyRodríguez #Régimen #Flexibilización #Coronavirus #Covid19 #Pandemia #Salud #Cuarentena #Noticias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #5Jun