Rufi Guerrero: Suspensión de Zelle es para quienes lo usan como método de pago #5Jun

Luego de la decisión de la entidad financiera norteamericana Wells Fargo, que afecta a sus clientes con dirección venezolana, el periodista Rufi Guerrero explicó que tal resolución puede ser ante el uso excesivo y equivocado que muchos venezolanos le dan a Zelle, pues es utilizado como método de pago en ventas y compras, cayendo en una violación en las políticas del servicio.

“Usando únicamente como base el email que circula por Twitter y leyendo el acuerdo de Zelle de la página de Wells Fargo, me parece que no es una medida puntual para venezolanos sino para gente que está usando Zelle como pago móvil”, dijo guerrero en un extenso hilo en su cuenta de Twitter.

Rufi Guerrero recordó que Zelle es un servicio creado única y exclusivamente para enviar dinero entre gente que se conoce (e inclusive en estos casos también hay ciertas limitaciones).”Quienes lo están usando para pagar en comercios, están incurriendo en un incumplimiento. Los comercios que lo usan para recibir pagos, peor. Puede que tu no hayas usado tu Zelle a lo bestia, pero capaz le has enviado dinero a una persona que sí está recibiendo 50 pagos diarios y que está bajo revisión. Por ende, todos los que hicieron transacciones con esa persona, entran en revisión también”, mencionó Guerrero.

La marca propiedad de Early Warning Service, Zelle pudiera estar evaluando quien utiliza inadecuadamente la plataforma. “¿Cómo sabe el banco que no conoces a la otra parte de la transacción? Porque si alguna transacción se puso en revisión, o tú o el otro no respondieron satisfactoriamente a las preguntas del banco. O, y es más común, no escribiste su nombre bien cuando lo agregaste. Esto pasa, generalmente, con quien cree que lo único que deben colocar correctamente es el email, no señor, tienes que colocar correctamente el email y el nombre de la otra persona”.

“Otro grave error es mandar plata para terceros. Mucha gente usa Zelle para recibir y mandar plata en nombre de otra persona (O, una newmanada) y pone en el mensaje «Plata para El Coqui». Esa transacción, va a revisión”, acotó.

Guerrero resaltó que para pagos entre comercios, existen otras alternativas, como PayPal y aseguró que esa es la correcta para usar para transacciones comerciales. “Incluso Bizum (El Zelle de bancos españoles) sí está hecho para pagar en comercios. El tema es que en Venezuela pervirtieron el uso de Zelle“, subrayó.