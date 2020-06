VIDEO Barquisimetanos perdieron semana de flexibilización haciendo colas para surtir gasolina #5Jun

La nueva modalidad de abastecimiento de combustible cumple 5 días sin mostrar alguna mejora para satisfacer las necesidades de los Barquisimetanos. La flexibilización decretada por el régimen de Nicolás Maduro llega hasta este viernes y los ciudadanos sienten que no sirvió de nada pues pasaron toda la semana en las colas para surtir combustible, quedando sin tiempo para realizar otras diligencias.

En el este de Barquisimeto varias estaciones de servicio se quedaron sin combustible desde temprano. Luzmila Leal médico internista en Barquisimeto, denunció que en la estación de servicio San Luis del Este, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana pasaron a personas que no habían hecho la cola generando molestias entre los usuarios que ya tenían casi dos días en la cola.

“Son las 2 de la tarde y no ha llegado la gandola. Un señor marco los números en los carros. 122 carros aún no han echado gasolina desde ayer que nos metimos en la cola a las 2 de la tarde. Solo avanzó 2 cuadras y se acabó la gasolina. Pasaron carros vip y pocos de la cola legal. Llevamos 3 días en esto. No llego la nueva gandola, nadie sabe nada y ni nos aseguran que mañana vamos a poder venir o surtir”, dijo Luzmila Leal a Elimpulso.com.

Esta realidad es la misma en varias estaciones de servicio. En la bomba Texaco de la Av. Los Leones, aunque se estaba surtiendo el proceso corría de manera muy lenta según usuarios en el sitio.

Katherine Acevedo es madre de tres niñas y tuvo que ir a surtir gasolina con la más pequeña que tiene 3 meses de nacida. Duró 12 horas en la cola desde las 5 de la tarde del jueves. Pernoctó con su madre y su pequeña bebé en su carro a merced del calor y las zancudos. Aseguró que no le preocupó la inseguridad, pues todos los que estaban en la cola se cuidaron unos con otros.

Acevedo aseguró que la semana se le pasó intentando surtir gasolina, en estaciones pagas en dólares y hasta hoy fue que pudo surtir en una estación que vende gasolina subsidiada.

El carro de esta joven madre de familia llegó remolcado hasta la isla de la estación de servicio, pues su carro se quedó sin gasolina antes de entrar a la bomba.

Como Katherine Acevedo hay muchos más. Niloa Antequera es madre de una niña especial. Por el terminal numérico de la placa de su carro le toca surtir gasolina el sábado, sin embargo desde las 12 del mediodía de este viernes se encuentra en una cola para poder tener oportunidad de quedar entre los primeros de la cola.

La organización de la fila corre por cuenta de los propios usuarios quienes han armado la lista de vehículos de manera ordenada y civilizada.

Sin embargo la mayoría de los consultados por Elimpulso.com coinciden en un punto: El retraso de la cola la forman los mismos funcionarios de la Guardia Nacional, “porque quieren meter gente que no está haciendo la cola”.

Colas con gasolina pagada en dólares se acabó temprano en la Av. Lara

En las estaciones de servicios aunque la gasolina sea pagada en dólares, no es garantía de que los usuarios podrán surtir combustible a pesar de hacer una enorme cola. Tal fue la situación que vivieron usuarios de la estación de servicio Churun Merú que comenzaron a hacer la cola desde la noche anterior y a las 10:30 de la mañana se acabó la gasolina.

A pesar del anuncio de los bomberos, los usuarios prefirieron quedarse a la espera de otra gandola, pues los reportes de la mayoría de las estaciones de servicio en Barquisimeto no resultaban esperanzadores.