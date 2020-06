AvanceIMP ¡Cansados! En Palavecino cierran avenida Intercomunal por negativa para surtir gasolina #6Jun

View this post on Instagram

#AvanceIMP Usuarios de la estación de servicio La Campiña cerraron la avenida Intercomunal Barquisimeto Acarigua a la altura de esa bomba en el municipio Palavecino, durante horas del mediodía de este sábado 6 de junio. . Los afectados, considerablemente molestos pues tienen dos días en cola, indicaron que la estación está cargada de gasolina desde muy temprano en la mañana, sin embargo por fallas en el sistema Biopago no han comenzado a surtir. . Expresaron a Elimpulso.com que una de las opciones que ofrecieron los propietarios de la estación fue que pagaran en dólares a precio internacional (0,50 centavos de dólar por litro), no obstante esta es una estación que debe surtir a precio subsidiado (Bs. 5 mil por litro), razón por la que se niegan a pagar de esa forma. . Se pudo conocer que la falla en el dispositivo Biopago estaba siendo solventada al momento de la protesta. No obstante las personas no tienen garantía de cuando empezarán a surtir. . Reporte: Katherine Nieto . #Regionales #Gasolina #LaCampiña #Palavecino #Protesta #AvenidaIntercomunal #Cabudare #Informacion #Elimpulso #Noticias #Lara #Venezuela #Barquisimeto #6Jun