InfografíaIMP Primer domingo de junio suma 61 casos de contagiados por Covid-19

Nicolás Maduro reportó 61 casos “importados” de coronavirus en Venezuela, para que la cifra en el país ascendiera a 2.377 pacientes.



El domingo 7 de junio, no se reportaron casos comunitarios. El balance presentado mostró en cero la “curva nacional” un hecho que mostró satisfecho a Maduro.



Los importados provienen de Colombia (59) y de Ecuador (2) todos entraron por frontera terrestre. Maduro también comentó que 83 % de los contagiados son migrantes venezolanos que retornaron.



Por otra parte, se informó que el foco de Nueva Esparta ya fue controlado y que levantaron el toque de queda en ese estado. Siguen en alerta la situación crítica en el estado Zulia.



Maduro pidió tomar conciencia y a no aceptar en casa a personas que hayan regresado recientemente al país y que no hayan pasado por los puestos médicos de la frontera. El ingreso por trochas es ilegal y no hay control sanitario de ningún tipo.