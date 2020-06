Inicio de cuarentena en plan 7+7 quedó marcado por colas para surtir gasolina en Lara #8Jun

View this post on Instagram

#AvanceIMP Este lunes comenzaron los 7 días continuos de cuarentena en el estado Lara como parte del plan 7 + 7 decretado por el régimen de Nicolás Maduro en todo el país. Las colas para surtir gasolina en Barquisimeto siguen, además de la circulación de la gente a pesar del decreto emanado por la administración de Maduro para evitar contagios de la COVID-19. . Personas, en bancos, autolavados, en las colas para surtir gasolina y en paradas de transporte público se vieron este lunes, por lo menos en el este de Barquisimeto. . A las 11:22 de la mañana aún no había llegado gasolina en la estación de servicio del centro comercial Churún Merú. La cola de vehículos se extiende desde la Av. Lara, pasando por la Av. Bracamonte y continuando por la carrera 1 de la urbanización Nueva Segovia. . La cuarentena social en el estado Lara se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en el decreto 0439 de Carmen Meléndez, implementado desde el pasado 17 de marzo pasado. . Solo estará permitido hacer colas para surtir gasolina en las estaciones de servicio desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la tarde. . Reporte: Brian Vidal . Lea más información en www.elimpulso.com . . #Regionales #EstacionesdeServicio #Gasolina #CuarentenaSocial #7×7 #ColasporGasolina #EscasezdeGasolina #Noticias #Venezuela #Lara #Barquisimeto #Información #News #ElImpulso #8Jun