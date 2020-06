En el segundo día de cuarentena “radical” persiste escasez de gasolina en Barquisimeto y Cabudare #9Jun

No hay gasolina. En el segundo día de cuarentena “radical” todavía se observan largas colas en las estaciones de servicios de Barquisimeto y Cabudare de los ciudadanos para poder abastecer sus vehículos de combustible.

Una vez más, el equipo periodístico de Elimpulso.com recorrió las gasolineras y los usuarios denunciaron que comenzaron a llegar antes de las 3:00 de la mañana para hacer cola.

En la estación de servicio Texaco de la avenida Los Leones, al este de la ciudad, a las 12:15 PM la gandola con combustible no había llegado y la cola se mantenía tan larga como las de la semana pasada durante el inicio de esta nueva modalidad para el abastecimiento de gasolina implementada por el régimen de Nicolás Maduro.

Los usuarios en la fila se mostraban inconformes pues los primeros que llegaron tenían más de 10 horas en cola, sin embargo esperan la llegada del combustible antes de las 4:00 de la tarde, hora en la que está permitida la permanencia de personas en colas.

En la estación de servicio Venezuela I, ubicado en la avenida Venezuela con avenida Rómulo Gallegos, donde los conductores crearon una lista entre todos donde anotaron la placa y el número de cédula de cada propietario para tener un orden al momento de hacer la cola.

Cabudareños con más de tres días

Con un tono de resignación declararon los cabudareños que hacían cola para surtir gasolina la mañana de este martes 9 de junio en la estación de servicio “Churun Merú”, ubicada en la Avenida Libertador de Cabudare. Tienen más de tres días en cola, están cansados y los vehículos de muchos de ellos no tienen gasolina para regresar a sus casas.



El clima en la mencionada estación de servicio era de cansancio y desesperanza. Más que querer protestar, los usuarios desean poner fin al calvario que supone esperar a que llegue una gandola con gasolina para sus vehículos.

Esa era la actitud de Martín Graterol, quien está desde el sábado esperando su turno y confesó haber pasado hambre y “penurias” para mantenerse en el sitio y no perder la cola.



“Me traen la comida cuando pueden y cuando no pueden me toca aguantar”, expresó este hombre, quien está a escasos metros de la entrada de la bomba.