OPINIÓN Lectura: La esfericidad #9Jun

Las evidencias expuestas, sin duda, confirman la esfericidad del Universo; el Universo es, pues, un globo esférico finito, pero sin límites, como sucede con todos los cuerpos esféricos. Si se desliza la mano por la superficie de un cuerpo esférico, se constata que no tiene límites. El espacio interno de ese globo, se dice que está “vacío”. Pero la ciencia ha demostrado que en el Universo no existe el vacío. Si asociamos la idea del vacío con los cuerpos que se mueven en el espacio, en el cumplimiento de sus órbitas, sin el riesgo de que se precipiten, niegan el vacío. Debemos suponer que ese espacio está lleno de una poderosa fuerza generada por la neutralidad de la energía estelar, cuya capacidad de sustentación de los cuerpos ponderables resulta incalculable.

Expuesta, como ha sido, la poderosa incalculabilidad de esa fuerza, como lo venimos exponiendo desde los comienzos. Como fuerza sustentante, hasta que, esa fuerza sustentante que llena todo el espacio del Universo, ingresa a las partículas materiales de la masa de los cuerpos. En donde debido a la estructura atómica de la materia, se polariza. La polarización se traduce en la adquisición, por parte de la energía neutra, de dos fuerzas eléctricas, una positiva y otra negativa. Todas las estrellas, y el Sol como estrella, cumplen con la función de convertir unos elementos de la tabla periódica en otros elementos. El Sol, por ejemplo, convierte el hidrógeno en helio. La conversión se produce mediante complejos procesos termonucleares. En esos procesos de conversión se genera mucha energía y esta energía va al espacio interior del globo del Universo. El espacio interior del globo, por este fenómeno, lo llena la energía que generan las estrellas.

En ese espacio interior se mueven todos los cuerpos ponderables de la masa de las estrellas, los planetas, los satélites, etc, etc. Los cuerpos en general se agrupan en grandes concentraciones conocidas como galaxias, nebulosas, etc. Las galaxias son así grandes concentraciones de estrellas, de planetas y de tantos otros cuerpos ponderables que se mueven en ese espacio interior del Universo, el espacio interior es pues el medio donde se mueven todos los cuerpos inmersos en la energía. La energía estelar no ofrece obstáculos al movimiento de los cuerpos porque es pura, neutra e imponderable. La energía en estado puro es inaprehensible. Cuando se une a la materia pierde su neutralidad y se polariza. Su neutralidad se manifiesta en su fuerza de sustentación. Es tan poderosa esa fuerza que todos los cuerpos ponderables que se mueven en ella pierden su ponderabilidad y asumen la imponderabilidad. Es decir, no pesan; se neutralizan, la gravitación no opera. De modo que ante la imponderabilidad de la fuerza de la energía neutra, los cuerpos en el espacio carecen de peso, asumen la imponderabilidad. En síntesis, el elemento que hacen posible que los cuerpos sean imponderable es: la energía estelar pura, neutra, e imponderable.

Carlos Mujica

[email protected]

@carlosmujica928