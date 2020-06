OPINIÓN Ventana abierta: ¡Qué burla! #10Jun

Para recordar:

“Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes.”

(Mateo 27:35)

Es evidente que los romanos copiaron los más atroces métodos de muerte, que se trasmitieron de cultura a cultura, practicada desde los egipcios, asirios, babilonios y como novedad,los romanos se divertían en los coliseos ante los asesinatos o luchas entre opositores al gobierno, esclavos, judíos, presos de todo tipo, fieras, entre otros.

Fueron los romanos quienes inventaron la muerte de cruz y todo se tornó en una aberración social, con deseos de sangre y acciones malévolas de todo tipo.

Los gobernantes romanos, junto a numerosos judíos, crucificaron a Jesús, el Hijo de Dios,tal como lo dice el verso inicial. Y antes que Jesús muriera, ese viernes fatídico, le quitaron la ropa, lo dejaron desnudo, sin poder auto cubrirse, porque estaba crucificado y tuvo que soportar el escarnio, el maltrato y todo vituperio que dañaron al salvador. Por eso y muchos más decimos: ¡Que burla! a la que fue sometido Cristo.

Tristemente, su Padre, viendo morir a su Hijo, mandó a oscurecer, con tinieblas el lugar de la crucifixión y según Mateo, cubrió toda la tierra (27:45), para tapar la vergüenza o desnudez del Salvador ¡Qué horrible, no poder defenderse! No era que no podía, más no quiso y más bien sintió compasión por todas las personas.

Compasión que no muestran algunos gobiernos o poderosos, por los ciudadanos que poblamos esas naciones. En Venezuela, por ejemplo, los gobernantes ofrecieron que se iba a terminar con el problema de las colas para colocar combustibles en los vehículos, trayendo gasolina de Irán, ya que hacía 70 día, no había gasolina y a eso le añadimos años atrás, quevenía fallando el asunto.

¡Qué burla! Para todos los que necesitamos ese combustible (Amén de los que tiene dinero para comprar “bachaqueado” o ilegalmente).No obstante, la mayoría, estamos con las manos atadas, aguatamos por la necesidad; durar dos o tres días para tratar de echar gasolina; pasando hambre, sed; aguantar necesidades fisiológicas; llevar sol; sereno o exponerse al frío nocturno, con el riesgo de enfermarnos y de no poder echar gasolina.

Aprovechando el tema: ¡Que burla! Es la que realizan las operadoras de televisión por cable o satelital; Internet y otras ofertas, quienes aumentan mensualmente y algunos tienen precios inaccesibles para el común de las personas que vivimos en este país; de paso, el servicio está malísimo yel costo no es para lo que cobran ¿Dónde está el gobierno?

¡Qué burla! Es decirle al pueblo: “Acá no está pasando nada”, cuando si pasa ¡Que burla! Cuando dicen que van a acabar con el hambre y los alimentos aumentan sin un límite; y dicen que todo lo van a arreglar. Eso es burlarse de la gente. Y los aprovechadores, los que aplauden, aliados de los gobernantes, pasan de mano en mano el testigo, le sacan provecho, se van con las manos llenas y se burlan su propio empleador, del pueblo y la Ley.

En la parte espiritual no es diferente. En la Biblia dice que vendrán burladores, según 2ª Pedro 3:3 y Judas 1:18. Pero, estos se burlarán del evangelio de Jesucristo. Se burlarán de todo lo que se hable, o nos acerque ala patria celestial y dice que cada quien andará en sus malvados deseos. Aunque en numerosas partes de la Biblia habla que hubo y habrá burladores.

Los burladores en la época de Cristo creían que Jesús los salvaría de los romanos, y hoy esperan que aparezca un nuevo Mesías. Y mientras el viene, no significa que no debemos procurar cambios para nuestro país o el planeta; hay que seguir trabajando, estudiando, mientras Jesús viene por Segunda vez, y en esta ocasión no tocará la tierra.

Pero, en estos tiempos difíciles de pandemias, ausencia de combustible, hambres, guerras, y mucho más, que anuncian ese regreso, solo tenemos que confiar en Él para poder disfrutar de sus promesas, la Patria nueva que Jesús nos ofrece.

Eduardo Iván González González

www.ventanabiertalmundo.com