Antonio Ledezma: La vía es el cese de la usurpación, no el abismo electoral #11Jun

Este jueves el exalcalde Metropolitano Antonio Ledezma, señaló que la designación del Consejo Nacional Electoral (CNE) bien sea por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) o de la Asamblea Nacional (AN), “es, por donde se le entre, una trampa”.

El dirigente político en el exilio reiteró a través de su cuenta en Twitter que “la vía es el cese de la usurpación, no el abismo electoral“.

“Con ambas opciones, Maduro nos quiere meter en su redil electoral para ganar legitimidad. Con el TSJ chimbo no se negocia”, resaltó Ledezma.

Las reacciones de Ledezma están motivadas por la situación planteada por el TSJ del régimen de Nicolás Maduro ante la “omisión legislativa” para elegir a los nuevos rectores del poder electoral.

Dilema de sí es el TSJ o la Asamblea Nac. quien designa CNE es, por donde se le entre, una trampa.

La via es el Cese de la Usurpación, no el abismo electoral.

Con ambas opciones Maduro nos quiere meter en su redil electoral para ganar legitimidad.

Con TSJ chimbo no se negocia!

— Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) June 11, 2020