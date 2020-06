Colombia: Despliegue militar de EEUU no busca confrontación bélica con Venezuela #11Jun

El despliegue de tropas estadounidenses en Colombia no está destinado a generar una confrontación bélica con Venezuela sino ayudar al ejército local en su lucha contra el narcotráfico, aseguró Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa del vecino país.

“Aquí no se trata de usar la cooperación militar internacional para efectos de fortalecer nuestras capacidades para alimentar una confrontación bélica con Venezuela, no es esa la política y no lo ha sido nunca”, dijo el funcionario el miércoles durante la sesión de control parlamentario.

En consonancia, el mandatario colombiano Iván Duque manifestó el pasado domingo a la cadena CNN que “frente a cualquier voz que se pretenda poner sobre la mesa o que trate de insinuar que aquí lo que se está buscando es una cooperación de afectar el régimen de Nicolás Maduro, no”.

Es importante resaltar que Colombia y Estados Unidos han acordado el despliegue de al menos 50 efectivos norteamericanos en dicho territorio para asesorar y entrenar a las tropas locales en la lucha contra el narcotráfico.