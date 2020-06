AvanceIMP Lanzan artefacto explosivo en concesionario del centro #12Jun

View this post on Instagram

Nuevamente los dueños de concesionarios son víctimas de la violencia. Esta vez un artefacto explosivo fue lanzado en el concesionario ubicado en la carrera 18 con calle 22 en horas del mediodía, situación que causó conmoción y nerviosismo en quienes se encontraban en la zona. . Afortunadamente no hubo heridos sino algunos daños materiales en la infraestructura del inmueble. . Funcionarios de seguridad realizan las pesquizas correspondientes para determinar responsabilidades. . Es importante destacar que los dueños de estos establecimientos han sido constantemente acosados por bandas delictivas, las cuales han solicitado enormes sumas de dinero como condición para no hacerle daño a su patrimonio o sus familias. . Se conoció que en las próximas horas autoridades regionales ofrecerán declaraciones al respecto. . Texto y vídeo: Haydeluz Cardozo . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Regionales #Explosión #Granada #Ataque #Barquisimeto #VentaDeCarros #Noticias #News #Información #Lara #ElImpulso #11Jun