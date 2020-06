OPINIÓN ¿Qué más podría pasar en el 2020? #12Jun

Escritora invitada: Alejandra Solano

El 2020… año de cumplir las metas que no se lograron en el 2019, pero que debimos haber logrado en el 2018 y que a su vez teníamos pendientes desde el 2017. En fin, son esos últimos 5 kilos que no hemos bajado desde el 2016 (que ahora, gracias a la cuarentena, son 15). Hasta la numerología del año 2020 lo explica todo: 2 + 0 + 2 + 0 = ¡Los 4 jinetes del Apocalipsis! Y no son El Zorro, Don Quijote, El Llanero Solitario y Woody. Un año que ha sido más polémico que influencer tratando de hacerse tendencia. ¡Y lo que falta! Por eso queremos advertirle cuáles serán los acontecimientos que faltan por vivir este año según la BBC (o sea, nuestros Burdos y Banales Chistes). ¡Alerta!

Bill Gates se suicida. La autopsia revela que fue porque no se le actualizaba el Windows. Un niño con nostalgia por hacer travesuras en la escuela, inventa una app para cambiarle la voz a los profesores, lanzar papelitos en clases virtuales y escaparse del salón sin que se note en Zoom. YouTube lo contrata y se convierte en la persona que más dinero gana en la cuarentena. Astrólogos del mundo se unen en un gran paro general para boicotear a Los Simpson. Dicen que “ellos pegan todas las predicciones y nos dejan sin trabajo”. Como parte de sus polémicas en Twitter, JK Rowling decide mudar Hogwarts a la casa de unos babalaos en La Habana. Melania Trump se hace viral porque se muestra “sin una gota de maquillaje”, sale sonriendo en una foto y se une a la causa “Black Lives Matter” al enterarse de la leyenda del Negro Manguera. Astronautas del SpaceX deciden no regresar a La Tierra porque en La Luna no hay competencia y así podrán fundar todos los negocios posibles antes de que llegue más gente. Salen a la luz pública mujeres que dicen haber sido acosadas sexualmente por Stephen Hawking. Todas alegan que él siempre buscaba mostrarles su número “Pi” al cuadrado. En un bar de Missouri, un asiático agrede a un nativo norteamericano que golpeaba a un caucásico mientras un afroamericano observaba todo desde la acera de enfrente. Tras levantar el caso, la policía del condado concluye en su informe que “el culpable fue el negro de la acera”. El 31 de diciembre, cuando pensábamos que el 2020 ya se acabaría, Anonymous remata el año hackeando Google. Gobierno de Estados Unidos ofrece 100 millones de dólares por el cerebro de Maduro… Nadie lo encuentra. Para aumentar sus seguidores, todos los influencers del mundo sacan documentales donde revelan que, en sus vidas privadas, sufren de depresión, bipolaridad, pie de atleta, mal de San Vito, estrabismo, escoliosis, culebrilla, cataratas, VPH, seborrea, cadillos, gastritis, diarrea, coronavirus, gripe aviar, sida, cáncer, ébola… y también meten dinero en mandalas. El FBI captura a Anonymous y al quitarle la máscara descubren que es un actor que antes hacía de Mickey en Magic Kingdom. La cosa es que había quedado desempleado tras el cierre de los parques. Para realzar el alcance de la Iglesia Católica, el Papa Francisco graba el Ave María con Bad Bunny. Carolina Herrera le paga a científico de Harvard para que publique un estudio donde demuestra que las Crocs dan cáncer (es solo para que la gente deje de usar esas cholas tan feas).

¿Ven? Y lo peor es que las cosas no terminan aquí, pues revisando otra vez la numerología del año 2020, volvemos a sumar 2 + 0 + 2 + 0 y la predicción es clarita: ¡Este año nos tiene en 4!

