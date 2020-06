Son Titulares viernes 12 de junio 2020 #12Jun

Restringen acceso a Youtube durante participación de Guaidó en un foro con Felipe González

Felipe González: La revolución chavista ha sido un arma de destrucción masiva. El régimen de Maduro no tiene legitimidad de origen ni de ejercicio

“Para Maduro un foro es riesgoso”, afirmó @jguaido tras el nuevo bloqueo a Youtube por Cantv

PDVSA reducirá producción de crudo en la región occidental ante paralización de inventarios.

TSJ: Comité de postulaciones debe consignar listado para nuevo CNE

AN no acatará exhorto del TSJ chavista para designar a rectores del CNE. Continuaremos con el cronograma establecido

Díaz: cómo el TSJ va a designar al CNE si no hay una lista de nombres?

Rafael Simón Jiménez: Nuevo CNE debe pactar con partidos las condiciones electorales

Juan Guaidó: “Que le quede claro a la dictadura, porque el mundo, la AN y los venezolanos estamos claros: Hoy hay peores condiciones que en 2018 y no le vamos a hacer comparsa a ningún fraude. Nuestra lucha es por la libertad y verdaderas elecciones libres. Si repiten errores, les irá peor.”Guaidó: Llamó a todos a no rendirnos y expresar el deseo de cambio

James Story, embajador especial de EEU para Venezuela: Maduro utiliza a títeres del TSJ para escoger la oposición que quiere.

Según Story, “el problema no es la AN sino la Presidencia y las elecciones fraudulentas de mayo de 2018”.

Ejecutivo reporta 76 nuevos casos de Covid-19 y la cifra sube a 2.814 contagiados

Gaby Arellano: No hay protocolos de bioseguridad en Venezuela para el Covid-19

España dona otros 1,6 millones de euros a Venezuela contra el Covid-19

Foco del Mercado de las Pulgas en Maracaibo sigue reportando casos positivos por covid-19

Bolivia Suárez: En Lara seguimos sin gasolina

Usuarios protestan por escasez de gasolina en Guárico.

La vida de los venezolanos se desvanece en hacer colas todos los días

Canasta alimentaria se ubicó en 225 dólares por la inflación de mayo

Caraqueños sufren cada vez más cortes de luz y escasez de agua

74,6% de los venezolanos no tiene suministro de agua de manera regular. El estudio de por la comisión de expertos de la salud para hacer frente al coronavirus de la presidencia interina indica que 48,3% de los encuestados no tiene servicio de gas.

Vecinos de Baruta y El Hatillo reportan que amanecieron sin luz ayer jueves hasta cerca del medio dia.

Sector construcción necesita algo más que un llamado a reiniciar actividades, advierte Inaesin

La pandemia desnudó la catástrofe que existe en la educación venezolana

Machado: Mientras las mafias controlen las armas, no habrá elecciones en Venezuela

Arturo Molina: Si hay paso ilegal de Colombia al Táchira, los responsables son los militares

Liberan a la médico zuliana detenida en Cabimas por “meme” sobre Maduro

James Story a Maduro: Tomen en serio nuestra oferta

Bloomberg: Venezuela al borde de la hambruna con combustible demasiado escaso para sembrar cultivos

Denuncian actos lascivos contra detenida por protestar en Carora

Fuerte caída del petróleo por temor a segunda ola de coronavirus

Estados Unidos está investigando los informes de que el avión del comandante rebelde libio Jalifa Haftar estuvo en Caracas la semana pasada buscando sellar un acuerdo petrolero, dijo el jueves un funcionario de alto rango del Departamento de Estado, reseña Reuters.

AD no participará en elecciones parlamentarias si no hay condiciones electorales

‘Iván Duque está desesperado porque no ha logrado ‘infectar’ a Venezuela de COVID-19′, dijo Maduro

La cantidad de gente que se ve en Catia recuerda a muchos la época decembrina

Estudiantes tendrán hasta el 7 de julio para inscribirse en el Sistema Nacional de Ingreso Universitario

Matan a sargento de la GN en intento de robo en el Zulia

FAES mató a cinco hombres, entre ellos a un escolta de Iris Varela.

Palacios denunció que le fue negada la gasolina a un paciente renal en Sanare

Maduro: Vamos a flexibilizar los deportes públicos, gimnasios y centros comerciales

Salas de cine abrirán sus puertas con 30% de su capacidad por sala

26 personas fueron detenidas por emitir mensajes críticos al régimen a través de WhatsApp

La agencia especializada Argus informó que una flotilla de 44 tanqueros petroleros internacionales con alrededor de 40,5 millones de barriles de petróleo venezolano, se encuentran en vías a países asiáticos o anclados en altamar ante el riesgo de ser sancionados por EEUU debido a las transacciones de las empresas dueñas de los barcos con el régimen de Nicolás Maduro

Dólar: 202.465,55Bs/$ / Promedio Paralelo: 206.479,83Bs/$

Reservas: 6.494MM$

Cesta Venezolana: 14,66$

Wall Street se derrumba para cerrar su mayor pérdida diaria desde el 16 de marzo

La cantidad de despidos disminuye en EEUU, pero la tensión en el mercado laboral persiste.

EEUU no cerrará su economía en caso de una segunda ola de Covid-19

Más de 7,4 millones de contagiados y 417.000 muertos por coronavirus en el mundo.

Perú superó las seis mil muertes por coronavirus con récord diario de decesos

Brasil superó los 40 mil muertos.

Chile supera los 154.000 contagios y las 2.600 muertes en cien días de brote de coronavirus

Ejército colombiano detiene a miembro de la Fanb acusado de espiar unidades militares

Donald Trump sanciona a empleados de Corte Penal Internacional

América Latina supera las 70.000 muertes por Covid-19 mientras la UE planea reapertura

Colombia restringe movilidad de autobuses con venezolanos hacia la frontera por la decisión tomada por el Gobierno de Nicolás Maduro de disminuir la recepción semanal de retornados.

Colombia afirma detención de presunto espía militar venezolano en su territorio

Agente del Mossad le entregó a Nisman documentos de sobornos iraníes a funcionarios argentinos antes de su trágica muerte.

IATA. “Julio es el límite”: América Latina necesita reactivar sector aéreo para evitar más quiebras.

Aumentos de casos y hospitalizaciones en EEUU hace temer una segunda ola de coronavirus.

Vinotinto sigue en el puesto 25 del ranking Fifa

Comisionado de las Grandes Ligas: 100% probable que haya temporada de béisbol

Exboxeador Mike Tyson cumple 15 años de su retiro pero está listo para volver

