VIDEO Unidades de transporte no cubren demanda de usuarios en Barquisimeto #12Jun

Durante una consulta realizada por Elimpulso.com, usuarios del transporte público aseguraron que deben esperar hasta dos horas para abordar una unidad y afirmaron que en oportunidades pagan más del monto establecido para el pasaje urbano. . “Están pasando las unidades pero lento, hay muchas personas y pocas unidades. También están cobrando 10.000 bolívares, cuando el monto establecido es de 5.000 bolívares”, expresó el señor Alejandro Morillo. . “La situación es muy grave porque la gente necesita el transporte. Yo tengo mi carro pero si no tengo gasolina ¿Cómo hago?”, manifestó Pablo Altuve, otro de los usuarios consultados. . Melvin Catarí, quien se encontraba en una parada del transporte público ubicada en la avenida Vargas, se mostró inconforme ante el exceso en el cobro de la tarifa del pasaje. . “He visto pocas busetas trabajando, hay unos carritos por puesto pero están cobrando entre 30.000 y 40.000 bolívares y no puedo pagar ese precio”, sentenció. . Texto y video: Enrique Suárez . Cámara: José Manuel Escalona . Lea más detalles en www.elimpulso.com . #TransportePúblico #Pasaje #Cuarentena #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #12Jun