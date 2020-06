VIDEO Asamblea Nacional tendrá vigencia hasta que los venezolanos puedan elegir libremente, aseguró Guaidó #13Jun

View this post on Instagram

El Presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó la tarde de este sábado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen de nombrar inconstitucionalmente a un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), y aseguró que la actual Asamblea Nacional (AN) se mantendrá en vigencia "hasta que los venezolanos puedan elegir libremente". . "Desde el 2018 no nos hemos prestado para ninguna farsa. Desconocemos cualquier falso CNE nombrado por el brazo judicial de la dictadura", dijo Guaidó a través de una rueda de prensa virtual; seguidamente acotó que tanto la Asamblea Nacional como el Comité de Postulaciones son quienes tienen las competencias para realizar tales acciones. . "La actual Asamblea Nacional tiene vigencia y tiene sus competencias muy claras, y las tendrá hasta que los venezolanos puedan elegir nuevamente y libremente", manifestó el mandatario. . Aunado a esto alegó que esta nueva acción ilegal de Nicolás Maduro los llevará a ejercer "otro nivel de presión internacional". . Por otra parte, en cuanto a la detención del empresario colombiano, Alex Saab, señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, el líder de los factores democráticos expresó que "no es casualidad" y que era un trabajo que se venía haciendo desde el 2016. "Esto demuestra que no hay intocables", enfatizó. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: Centro de Comunicación Nacional . Lea las noticias más destacadas en www.elimpulso.com