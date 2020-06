VÍDEO Muestran imágenes de la captura de Álex Saab en Cabo Verde #15Jun

View this post on Instagram

Durante la mañana de este lunes 15 de junio el canal de noticias de Cabo Verde, El Radiotelevisao, divulgó las primeras imágenes del expresario colombiano, Alex Saab,quien fue detenido hace tres días en el aeropuerto de este país. . Cabe destacar que Saab fue detenido por funcionarios de Interpol, luego de que existiera alerta roja en su contra. Saab es acusado de ser un testaferro ligado al régimen de Nicolás Maduro. . Además, la seguridad estadounidense tiene catalogado a Saab como perteneciente a una red de narcotráfico, lavado de dólares y adjudicación fraudulenta de contratos oficiales millonarios. . Por esta razón, las imágenes se hicieron rápidamente virales, ya que ha sido una de las noticias más comentadas en los últimos días en Venezuela y América. . . Texto: José Enrique Arévalo Video: Cortesía @carlaangola . Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Nacionales #Internacionales #Régimen #Maduro #Saab #Detenido #Interpol #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #15Jun #News