Carlos Prosperi: AD no acata decisión del TSJ y seguirá firme en la lucha por una Venezuela libre

Dirigencia de Acción Democrática no acatará la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del régimen, de quitarle la siglas del partido y destituir a sus actuales autoridades se mantendrán junto a su militancia firme con la unidad y en la lucha por una Venezuela libre.

El pronunciamiento lo hizo el diputado Carlos Prosperi, dirigente de la tolda blanca Jefe de la Bancada de la Unidad en el Parlamento, quien anunció que las 25 seccionales del partido han cerrado filas con la Dirección Nacional y con Henry Ramos Allup, asimismo que han convocado a una reunón urgente del Comité Ejecutivo Nacional, donde se oficilizará la expulsión del Secretario Nacional de Organización, Bernabé Gutiérrez.

“Lo que se pretende con este tipo de sentencia es tratar de obligar a la gente a que tiene que participar, porque si no se les quitan sus organizaciones político-partidistas. Nosotros hoy, queremos dejar claro que Acción Democrática no esta representada en una sola Justicia, sino que AD esta representada en militantes, en mujeres y hombres que vamos estar dando la pelea por una Venezuela libre. Nosotros hemos dicho y estamos convencidos, que hay que construir garantías para encontrar una salida electoral para salir de la crisis que atraviesa el país, pero tristemente vemos como estos señores, lo que quisieran es tratar de agudizar el clima político y en buscar una solución a la crisis por la cual atraviesan todos los venezolanos.

Aseguró que no hay posibilidades de división en el partido, afirmando que AD está monolitícamente unida en su su base, las 25 seccionales a nivel nacional, todas se han pronunciado a favor de la dirección nacional y de Henry Ramos; los cuatro gobernadores del partido han fijado posición a favor de la dirección nacional y de Henry Ramos.

“En las próximas horas se va a tomar una decisión, se ha convocado una reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), como todos saben se nos ha presentado esta situación de la pandemia y a veces es imposible que la gente se pueda trasladar y ya se había alertado a este señor de su expulsión de la organización política, en las próximas horas Bernabé Gutiérrez va a ser expulsado del partido, y nosotros como lo hemos dicho no solo como militantes de AD, sino como parlamentarios, cada una de estas sentencias, que van en contra de la Constitución, que nosotros no vamos a acatar, hoy nos paramos firmes como militantes de una organización política que tiene 79 años de lucha por la democracia, vamos a continuar con nuestra estructura, con nuestro trabajo, luchando por unas verdaderas condiciones para tener unas elecciones libres en este país”, aseguró Prósperi.

Recordó que lo que están haciendo con AD ya pasó con el partido social cristiano Copei, tienen la carabina montada contra Voluntad Popular, contra Un Nuevo Tiempo y contra Primero Justicia.

“La sorpresa de esto es que contra Acción Democrática se toma una decisión de una manera exprés, ya que entre gallos y media noche como todas las últimas sentencias del TSJ, tomaron la decisión y la determinación de designar una junta al destituir de sus actuales funciones a las actuales directivas a nivel nacional, regional y municipales, pero les quiero decir que se realizó una convención, esto le fue notificado a cada uno de los cuerpo de las instituciones., nosotros hoy en día nos vamos a mantener firmes. En la historia de este partido, durante diez años nos quitaron y secuestraron nuestra tarjeta y AD se mantuvo en pie de de lucha, hoy más que nunca, nuestro llamado es y lo vuelvo a repetir, si creen que tratando de arrebatarnos las siglas del partido para convalidar un proceso electoral al que todo el mundo se opone en lo que pretenden hacer por la manera como designó el CNE, nosotros vamos a continuar en nuestras luchas, vamos a seguir con nuestros compañeros, con nuestro sentido de pertenencia y l verdadera Acción Democrática se va a mantener de la mano y en la lucha con todo el pueblo venezolano”, aseguró.

AD continuará en la lucha

Ratificó que estas luchas seguirán con las mismas siglas, con los mismos compañeros y como una vez se voto por la negra para rescatar la blanca, los acciondemocratistas “tendremos que buscar los mecanismos necesarios, donde ojalá se pudiesen expresar los venezolanos para recuperar unas siglas que en desde el día de ayer pretenden secuestrarnos a través de una decisión exprés que no vamos a acatar como militantes de Acción Democrática”, ratificó Prósperi.

Admitió que la actitud de Bernabé Gutiérrez causó sorpresa, afirmando que hasta hace poco le guardaba un gran respeto a este ex compañero, hoy quiero fijar una posición contundente; “una persona que se preste con estos señores para arrebatar a una organización política primero, tomando una decisión de presentar una decisión unipersonal de presentar el nombre de su hermano para rector de CNE; segundo una sorpresa en este TSJ donde se acuerda para que nos roben la tarjeta, y todo esto se debe a una sencilla razón, el compañero observó que el nunca tuvo el control de esta organización política y que todos nuestros compañeros han cerrado filas en torno al compañero Henry Ramos y a la institucionalidad que es AD y este señor se presta con el TSJ y con los que están sentados en Miraflores, específicamente con Nicolás Maduro, para tratar de arrebatarnos nuestra organización nuestras siglas partidistas”, precisa.

Explicó que desde un primer momento AD manifestó que se tenía que cumplir con lo que estaba establecido en la Constitución, y lo que establece la Carta Magna en el articulo 296 es que los rectores del CNE que son electos por un período de 5 años tienen que ser elector por la Asamblea Nacional con las dos terceras partes de sus votos, obviamente cada quien puede tener una propuesta, y la organización lo manifestó en algunas oportunidades , en algún momento AD tendrá que presentar algunos nombres, Primero Justicia lo mismo, pero cumpliendo con lo que está establecido en la Constitución, peresentándose en el Comité de Postulaciones designado por la AN, recordando que en otras oportunidades los ha designado el TSJ y cuando el PSUV tenía el control del Parlamento, no tenían las dos terceras partes y no buscar acuerdos dentro de la AN decretaban la omisión legislativa.

“Pero para que se declare la omisión legislativa, se presenta la propuesta una primera vez, si no se aprueba porque no hay las dos terceras partes, se convoca a una segunda y hasta una tercera vez y después que no se aprueba en la tercera oportunidad es cuando se declara la omisión legislativa y es cuando el TSJ pasa a tomar una decisión, no de la manera que ellos lo hicieron, violentando lo que esta en la Constitución, saltandose estos pasos y diciendo que ellos son un suprapoder, que de paso no es cierto, porque todos los magistrados del TSJ son designados por la AN, a diferencia de nosotros los parlamentarios que somos electos por el voto popular”, afirma.

Dijo que el tiempo les dará la razón y permitirá demostrar que Henry Ramos ha tomado las decisiones correctas, honestas y sinceras, a pesar de todas las acusaciones infundadas en contra de nuestro compañero y que nuestra organización política, hoy más que nunca se mantiene firme y en la lucha por la democracia y la Venezuela libre y de todos los venezolanos y Dios será el único que nos pueda juzgar en cuanto a nuestra conducta y comportamiento, porque hoy más que nunca seguimos comprometidos con este país, comprometidos con la unidad y con nuestra gloriosas organización política como lo es Acción Democrática”, aseguró Prosperi en el Circuito Éxito.