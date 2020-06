Omar Barboza: “Dictadura pretende seguir usurpando el poder”

La dictadura pretende seguir usurpando el poder en contra de la voluntad del pueblo, con lo cual solo logrará profundizar y agravar la crisis política y humanitaria que azota a la mayoría de los venezolanos, asegura el diputado por el estado Zulia Omar Barboza.

El pronunciamiento lo hizo durante su intervención en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, al presentar el acuerdo aprobado en rechazo a la artificiosa designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), por parte del TSJ ilegítimo.

“La dictadura le tiene temor a una elección transparente, porque sabe que el pueblo le va a pasar factura, por todo el daño que le ha causado a su calidad de vida y al país; tomó el camino de los atajos y de forma ilegítima nombró a unos rectores para el CNE, que le garanticen una farsa electoral, para tratar de aparentar una legitimidad que no tiene, ni por su origen, ni por su nefasta gestión”, destacó el diputado Barboza.

Afirmó que, con el propósito fallido de aparentar una elección de verdad, el régimen se ha fabricado su propia oposición a cambio de prebendas, entre ellas robarles las tarjetas a los verdaderos partidos de oposición, para entregárselas a sus nuevos socios, con el fin de completar el “teatro bufo” electoral que están fabricando.

Aseguró Barboza que la indolencia de quienes usurpan el poder junto a sus cómplices, no es un proyecto político que esté al servicio del pueblo, sino ante una “sociedad de cómplices con garantía de impunidad para sus delitos, a los que poco les importa que con esa conducta antinacional le hagan más daño, de lo que ya le han hecho, al pueblo venezolano, a sus instituciones y a la economía del país” aseguro el parlamentario zuliano.

Sostuvo que no hay excusa para todos los venezolanos que quieren un cambio por el bien nacional. “Debemos de luchar unidos para que se produzca el cambio político que necesitamos con urgencia. No me refiero solo a los militantes de los partidos democráticos, sino también a toda la sociedad democrática”.

Advirtió que el país está ante el mayor peligro de destrucción y sufrimiento de los venezolanos, por lo que es una necesidad la unidad democrática que quiere el cambio político y un deber moral para poder salir de esta “pesadilla”.

Agradeció el respaldo de muchos países, pero considera que se necesita mucho más apoyo, no solamente para restablecer la democracia, sino para salvar a la población de la terrible crisis humanitaria que los afecta.

“La conciencia ética de los demócratas del mundo y de los que luchan por los derechos humanos internacionalmente, los convoca para que se hagan presentes ante la necesidad de impulsar el cambio político en Venezuela y sea posible restablecer los derechos de nuestro pueblo, hoy desconocidos por la usurpación”, dijo el diputado Barboza.