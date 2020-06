VIDEO Barquisimetanos aprovechan al máximo flexibilización de la cuarentena #19Jun

View this post on Instagram

Este viernes 19 de junio cuando se cumple el quinto día de la segunda fase de flexibilización de la cuarentena bajo el esquema de 7×7, se observaron en las calles de Barquisimeto una gran cantidad de personas, la mayoría cumpliendo con el uso del tapabocas, mientras que otras no. . En la avenida 20 de la capital larense era casi imposible caminar por las aceras que se volvieron estrechas ante la gran cantidad de ciudadanos y comerciantes informales ofreciendo su mercancía. . El distanciamiento social, otra de las medidas de prevención ante la COVID-19, tampoco se respeta y es que la aglomeración de personas a las afueras de establecimientos comerciales sigue representando un riesgo considerable, más aún cuando en el país se han incrementado los casos de transmisión comunitaria y la entidad larense ya registra 49 contagios por el nuevo coronavirus. . Por otra parte, las colas y congestión vehicular marcaron la jornada, los barquisimetanos aprovecharon este día de flexibilización para hacer diligencias, comprar alimentos y hasta para abastecerse de combustible.