VÍDEO Estéfana Arrieche: 106 años de sonrisas y bendiciones #20Jun

Estéfana del Cármen Arrieche Navas es una abuela barquisimetana de 106 años de edad, quien sigue regalando sonrisas repletas de luz día tras día.

Al conversar con una de sus nietas, contó a Elimpulso.com que Estéfana es amante del dulce, los refrescos, no toma pastillas para la tensión y le gusta pasar la tarde sentada en un si silla en el porche de su hogar.

Cuando inició la conversación con Estéfana, nombró inmediatamente la fe que tiene puesta en Dios. Mencionó que todos los días le pide al Señor para que la ayude, la ilumine y llene de bendiciones a su familia y al mundo entero.

“El que no está con Jesucristo no sé cómo está“, expresó. Al preguntarle si está feliz en creer en Dios, respondió con un “¡Claro!” acompañado de una sonrisa sincera.

Pese a su edad, tiene una buena memoria. Recordó que en su infancia vivió en la zona de la Estación en Barquisimeto. También contó alguno de los conejos que le enseñó su madre: “Mamá me decía: Hija usted todo lo que vaya a hacer es bien hecho. Cuando uno hace una cosa, hasta que no lo hace bien, no se retira de allí“.

Además, tiene muy presente cuál es su fecha de cumpleaños. Dijo que los 107 años de edad los cumplirá -con el favor de Dios- el 26 de noviembre. Incluso, se animó a invitar a el equipo de Elimpulso.com a lo que sería esta celebración. “Lo importante es la reunión”, expresó.

Por otra parte, Estéfana contó que en su familia solían leer todos los días el Diario Elimpulso para mantenerse informados: “(Uno de sus hijos) Compraba Elimpulso, se ponía a leerlo adelante de mí, y me explicaba lo que decía“.

Al ser una abuela con un corazón tan noble, llena de simpatía, ánimo y fuerza, no dudó en desearle bendiciones a el equipo de Elimpulso.com para agradecer la visita y la agradable entrevista: “Gracias y que el Señor los bendiga, los guarde y los ayude en todo“.