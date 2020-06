RETACITOS #21Jun

El Papa Francisco firmó y después de largos años de incansable lucha, de perseverancia, de recabar y documentar algunos milagros, de mantener informado constantemente al Vaticano en torno a quien fue el “Médico de los pobres” como siempre se le conoció, su trayectoria como médico y sus aportes a las ciencias como docente, además de un apoyo constante tanto de los feligreses como de la Iglesia Católica venezolana, ha logrado que, dentro de tantos problemas que tiene la nacional, hayamos recibido una noticia reconfortante, que nos llena de júbilo a todos y que seguramente no se podrá celebrar con la magnitud en que se merece esta larga espera, debido a las restricciones impuestas por la presencia del COVID-19 en todo el territorio nacional. Se recuerda que la Causa de Beatificación de José Gregorio Hernández es una aspiración que se inició en 1949 y se hizo más fuerte desde el 16 de enero de 1986, cuando el Papa Juan Pablo II lo declaró Venerable y recientemente fue retomada por El Vaticano. Entre el 18 de diciembre de 2018 y el 10 de enero de este año se constituyó el Tribunal en la Diócesis de San Fernando de Apure, estado en donde ocurrió el presunto milagro. Una niña de 12 años, que recibió un impacto de bala a la altura del cuello quedó en condición casi de muerte. A los pocos días sanó de forma milagrosa. El 18 de enero se consignó el expediente ante las autoridades de la Congregación para la Causa de Los Santos. A partir de esa fecha se realizó el Decreto de Apertura, el Decreto de Validez Jurídica, la redacción del sumario y su pase a la Comisión de Revisión, ocurrido el 25 de marzo. Esta semana se conoció que los Cardenales habían firmado la documentación y solo faltaba la firma del Santo Padre, quien ya le dio el visto bueno para júbilo de todos los venezolanos. Hoy todos le pedimos que le ponga fin a la pandemia. Monseñor Víctor Hugo Basabe le salió al paso a quienes desde el gobierno, pretenden ganar indulgencias con escapulario ajeno. ¡Bravo por él!

*****

Las decisiones que ha venido aplicando el bufete del Palacio de Misia Jacinta, en contra de los partidos políticos que conforman el G-4 no ha sorprendido a nadie, era algo de lo estas organizaciones estaban avisados y sabían que vendría, lo que no se imaginaban es que fuese a ocurrir tan rápido y sin pausa, llevándose en los cachos en primer termino al glorioso partido del pueblo, Acción Democrática, por allí dicen que el turco dizque estuvo reunido con el ex conductor de autobuses del Metro y que estaba en la jugada: sin embargo, sus reacciones posteriores parecieran no coincidir con este señalamiento. Ahora se pone el partido en manos del Indio de Bolívar, pero es qué acaso se puede confiar en este sujeto que traiciona a todo el mundo en AD a cambio de un cargo para su hermano en el ilegítimo nuevo CNE, que por cierto tampoco es confiable porque carece de legitimidad de origen, así que bien botado de AD se queda y veremos ahora quien de verdad tiene el control de la organización. El segundo zarpazo de la semana fue contra la directiva de Primero Justicia, entregándole el partido a “manteca” Brito, un personaje que desde que se conocieron sus devaneos con los “alacranes” ha demostrado que es más falso que un dolar ruso y le va a tocar moverse duro, porque dentro de esta organización no tiene ninguna influencia, mucho menos piso político y solamente está pescando en río y no le arrendamos las ganancias. En todo caso, lo que si está claro es que el régimen pretende constituir una oposición a la medida, para convocar unas elecciones chimbas, con un CNE más chimbo todavía, porque no se toco a quienes dentro de la institución son los que mueven los números y los colocan de acuerdo a los deseos del Palacio, como es el caso de Charles Quinto, de manera que amanecerá y veremos.

*****

Las reacciones ante estos partos de los montes del organismo encargado de impartir justicia en el país, en contra del Parlamento nacional, de sus diputados y ahora de los partidos políticos, no se hicieron esperar, la mayoría de los más reconocidos constitucionalistas del país no entendían como se podía pisotear la normativa legal vigente, la Constitución, en forma tan alegre; los partidos en la AN acordaron desconocer las sentencias del bufete de Miraflores y entendieron que ante esta arremetida del régimen, lo único que los puede salvar de acciones más severas, es mantenerse unidos y continuar sus luchas como si las sentencias no se hubiesen producido. El régimen tiene como meta y ha hecho de esto una cuestión de honor apoderarse de la Asamblea Nacional, único organismo con el respaldo y legitimidad que significa haber sido electos por el pueblo y que, además, se ha convertido en una piedrita en el zapato por el reconocimiento internacional y porque no se han “quebrado” ante el acoso, las amenazas, las ofertas de compra de conciencias, las persecuciones, sino que se han mantenido firmes alrededor de Juan Guaidó, luchando sin descanso a favor de lograr el cese de la usurpación y lograr para el país la libertad y el retorno a unas mejores condiciones de vida. El régimen sabe que su capacidad de maniobra es cada día más limitada, pero se aferra con uñas y dientes al poder, con muy pocos ingresos, con unas reservas internacionales en niveles alarmantes, con una economía destruida, con una hiperinflación indetenible y rumbo a los 7 años de contracción económica seguidos, lo cual definitivamente ya es inaguantable.

*****

Aseguran que las cosas en el CMI siguen color de hormiga, allí al parecer es un todos contra todos y sin ser bomberos, se están pisando ellos mismos la manguera, dicen que el edil más joven es muy astuto ahora le llaman el “Interpelador” ya que es dizque quien lidera la revisión de las partidas presupuestarias manejadas allí, también la auto asignación de bonos extras que se supuestamente se hacen estos concejales de Iribarren, cada final del mes; asegura que ese dinero que se obsequian no corresponde al sueldo sino a regalías internas entre ellos, montos que ascienden alrededor de Bs. 20 millones para cada uno, es decir 50 sueldos mínimos para cada uno y para los jefes y coordinadores el bono está en 18 milloncitos que corresponden a 45 sueldos mínimos; situación que mantiene molesto al joven edil, quien alega que allí existe más dinero en las partidas y deberían ser incrementados esos regalos que se hace cada 30 días ya que la hiperinflación es demoledora, por tal razón tiene a pan y agua al jefecito de RRHH y a la jefa de Presupuesto para que le expliquen el por qué no se han subido el monto de estos bonos si existes suficientes recursos. Por esta razón el muchacho de la película anda pidiendo las cuentas de las distribuciones de las partidas, a ver como se estaban llevando cada uno de los numeritos en el CMI, situación que carga muy molesta a la jefecita Mis, porque como aplica el viejo refrán “cría cuervo y te sacarán los ojos” junto al chamo pilas, se unieron 2 ediles más quienes ahora están interpelando su gestión cada vez que quieren. Y si el edil está molesto porque no le alcanzan los 20 milloncitos, que pensarán los empleados que ganan 400.000 bolívares al mes, es evidente que bastante socialismo y equidad aplican los emblemáticos ediles, quienes con esa partida de bonos regalos a concejales y directores que ascienden a los Bs. 600 millones. Si se hiciera una justa y equitativa distribución entre todo el personal, unos 350 trabajadores reales, se les podría dar un bono de 1,5 millones para un ingreso de 1,9 millones al mes, que les permitiría resolver muchos de sus problemas, vamos a ver quién se atreve a ponerle el cascabel al gato.

*****

El pasado miércoles 17 de junio sentimos una gran tristeza y un profundo dolor cuando llegaron hasta nuestras manos, las fotografías que registraban como parte del largo pasillo, frente a la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela, lugar donde nos guarecimos muchas veces de las lluvias, donde nos reuníamos los fines de semanas con los compañeros a estudiar cuando venían los exámenes y también nos protegían en los intensos soles del verano, porque no teníamos vehículo y usábamos los autobuses porque aun no existía el Metro de Caracas, mucho menos la línea 3 que deja a los estudiantes a la puerta de la universidad. Lo más lamentable, es que este deterioro en la infraestructura de las universidades independientes, se h ha generalizado y es producto del cerco económico y presupuestario impuesto por el régimen, en su intención de debilitarlas progresivamente, desmotivar al personal docente, administrativo y obrero, hasta lograr ponerlas de rodillas y designar las autoridades a dedo. Así hemos denunciado como numerosas instalaciones de la UCLA en Barquisimeto están en condiciones deplorables, en muchas facultades y departamento se han robado el mobiliario, los equipos de trabajo, los aires acondicionados, ya que se suspendieron las partidas para el pago de la vigilancia, de los comedores, del transporte, para las investigaciones y solo envían los recursos para pagar las nóminas y muchas veces incompletos. Mientras tanto el país sigue en un letargo permanente, observando cómo terminan de acabar con lo poco que queda de país. La verdad que no hay derecho.

*****

La intensa lucha que viene manteniendo un grupo de personas en Barquisimeto, que incluso contempla la instrumentación de acciones legales para gestionar que se reduzca la profunda crisis en el servicio eléctrico en la ciudad, sigue su curso aún cuando no han tenido respuestas concretas, en cuanto a resultados, a los documentos que han sido entregados a las autoridades de la empresa de servicio eléctrico en la ciudad, quienes dicen que se movilizan en camionetotas de lujo, pero no resuelven el caos de la luz en la ciudad. Existe un grupo en las redes sociales, por lo demás muy activo, que reporta en tiempo real los apagones que se registran en tiempo real en la ciudad, y hemos llegado a la conclusión, observando solo el movimiento del grupo en solo un día, que si se contabilizarán la cantidad de apagones que diariamente se produce en la ciudad, los números que maneja Aixa López, donde señala que en solo en abril de este año se produjeron en todo el país 11.872 interrupciones, donde los picos más altos en el período se registraron en Lara y Táchira, pero seguros estamos que no se han sumado todos los apagones que registra este chat. Aixa además de una bella mujer, es una guerrera y gran amiga, así que me tomo la libertad de sugerirle a los administradores del mismo que busquen la manera de contactarla y pasarle la información de lo que ocurre diariamente en Barquisimeto, en materia de fallas eléctricas y estamos seguros que se los va a gradecer, porque le va a permitir alimentar las estadísticas que en forma tan minuciosa lleva el comité.

*****

La visita de la presidenta del CNP Lara, Aura Rosa Matheus al CMI y su reunión con la jefecita de ese negocio, la consultora jurídica, directores y asesores fue cordial, pero además productiva, porque quedó claro que allí hay un personaje usurpando el cargo de periodista sin serlo, error que trataron justificar en las “lagunas y vacios” que tienen los manuales de sistemas y procedimientos y clasificación de cargos, por supuesto que bueno destacar que el burgomaestre achocolatado, quien en la Alcaldía ha sido respetuoso de la Ley del Periodismo, aseguró que en ningún momento había avalado esta designación, es decir que se lavó las manos y oriento la responsabilidad de esta situación anómala hacia la gente de la corporación edilicia. En todo caso, de esa reunión quedó el compromiso de resolver la situación de este personaje una vez que se superen los efectos del COVID-19, de quien pretendieron argumentar que no “escribe notas” ni “hace entrevistas”, lo que es perfectamente entendible, ya que no ha estudiado periodismo, pero lo cierto es que ya no podrá seguir arremetiendo contra los verdaderos periodistas que allí trabajan, ahora si habrá una jefe de prensa y no habrá retaliaciones para los colegas que realmente trabajan, lo que no ocurre con muchos de los ediles que lo que hacen es cobrar quince y último y auto darse bonificaciones sin ninguna justificación. En todo caso, le mantendremos una lupa encima a esta corporación, porque los problemas no son solo en el departamento de prensa, allí hay mucha tela con la que hacer retacitos. A propósito, me enviaron hasta la foto de la reunión.

*****

Molestia, indignación, impotencia y frustración era lo que se percibía en las voces de algunas personas de la tercera edad, a quienes en varias instituciones bancarias de Palavecino, al parecer no se les permitió el ingreso por tener más de 60 años y haberse convertido en una población de alto riesgo en cuanto a las posibilidades de contagiarse con el Covid-19, dizque como una medida para protegerlos, pero si realmente los quieren proteger cómo es que no les entregan su dinero, qué clase de protección es esta, más bien parece una odiosa discriminación. Para esta próxima semana se anuncia el pago de la pensión del IVSS, pero si este es el absurdo criterio que van a implementar en los bancos, cómo van a hacer para pagar si la mayoría de las personas que van a cobrar son de la tercera edad, además la mayoría de ellos y ellas viven solos porque sus hijos se marcharon del país, así que no se puede maltratar de esta manera a la población más vulnerable que tenemos, y entre quienes me cuento con 79 años a cuestas; de manera que con estas acciones lejos de protegerlos, les estás provocando una situación de angustia, depresión, de desesperación, exponiéndolos a un evento cardíaco, a un ACV o a otra patología de las que se registran con el avance de la edad. Nos atrevemos a peguntarle a los gerentes de estas instituciones, ¿es que acaso no van a envejecer? ¿No tienen madres, padres, abuelos de la tercera edad? Lo grave es que no les presentan otras alternativas. Revisamos la circular de la Sudeban a los bancos y también el Decreto de Alerta y Emergencia Sanitaria del 16 de marzo y no encontramos nada sobre este tema. Existe una gran expectativa en torno a que esta medida se generalice, no hay que olvidar que la mayoría de la población en Venezuela, ya superó los 55 años, porque los jóvenes se marcharon.

*****

Pica y se extiende el caso del personaje detenido en Cabo Verde, quien parece tener mucha información y conocimientos de los negociados de gente del alto gobierno, como lo evidencian todas las diligencias que han venido realizando a todos los niveles con la intención de impedir que se siga abultando el enorme expediente que le tienen los gringos a los grandes jerarcas de la revolución y que los compromete en delitos de distintas magnitudes y categorías. Recordamos que desde Armando Info, el colega y buen amigo Roberto Denis, fue el que comenzó a escarbar en ese estercolero que existía en las compras de alimentos de dudosa calidad que venían en las cajas Clap, procedentes de México, incluso se tomaron la libertad de enviar algunos de estos alimentos a laboratorios especializados, y lo que se sospechaba quedó demostrado, por supuesto al periodista se le acusó de “mercenario” y le montaron un seguimiento con los organismos de seguridad y ello le obligó a irse al exilio, desde donde ha seguido en el caso y lo último que señalado es que al parecer el ministro de Economía y Finanzas del gobierno, tiene estrechos nexos con el preso de Cabo Verde, incluso circulan versiones que habría sido este funcionario el que filtró la información para localizarlo y aplicarle los ganchos. Lo cierto es que mucho debe saber el personaje para que estén poniendo tanto interés en protegerlo. Supuestamente siguen trabajando en el embellecimiento y remozamiento del Parque Ayacucho de Barquisimeto, pero quienes visitan el lugar revelan que lo único que tiene vida es el centro donde está la estatua, donde cortaron las palmeras sembraron matas de trinitarias, también dicen los conocedores y especialistas que quienes han hecho el trabajo no tienen la menor idea de jardinería, indicando asimismo que ahora la inseguridad sigue reinando; por cierto denuncian los vecinos que en un restaurante popular de la zona se reúnen diariamente grupos numerosos de personas, entre ellos los gurdaparques y cuanto desocupado pulula por el lugar, donde brillan por su ausencia todas las medidas preventivas del COVID-19, allí muy pocos usan el tapabocas y el distanciamiento social no existe. Pero la guinda de la torta, al parecer, es la reapertura este domingo, del Mercado Libre de San Juan, en plena calle y sin que hasta donde se sepa, la Alcaldía haya girado las instrucciones en torno a la instalación de los puestos de ventas, las condiciones de prevención que deben mantener, lo que puede convertirse en un centro de contagio altamente peligroso, que pudiera generar los mismos problemas que el “Mercado de las Pulgas” de Maracaibo donde se localizó un centro de contagio que las autoridades aún no han podido controlar, de tal manera que alertamos al burgomaestre achocolatado, para que esté alerta y tome las previsiones correspondientes, después no diga que nadie le advirtió sobre los riesgos que implican las aglomeraciones de personas.

Juan Bautista Salas