View this post on Instagram

#AvanceIMP Cuerpos de seguridad reiniciaron labores de desinfección en Barquisimeto #22Jun . En el regreso de la cuarentena, dentro del plan 7 por 7 anunciado por el régimen de Nicolás Maduro y autoridades regionales, cuerpos de seguridad del estado retomaron las labores de desinfección dn calles y avenidas de Barquisimeto. . Varios grupos de funcionarios partieron desde distintos puntos con las ballenas que rociaban hidroxicloroquina en las calles de la ciudad. . Cabe destacar que en el centro de Barquisimeto, el punto de inicio se ubico en la calle 30 con carrera 25. . Comercios y establecimientos no autorizados para laborar permanecieron con sus puertas cerradas, mientras que la movilidad en la ciudad fue escasa debido a la falta de transporte público. . Texto y reporte: Yorvi García . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Regionales #COVID-19 #Cuarentena #Seguridad #desinfección #Policia #Lara #Noticias ##Noticias #información #Barquisimeto #News #ElImpulso #22Jun