AvanceIMP Hermetismo en caso de agresión de GNB a abogada en Lara #24Jun

Tras la detención de la abogada Eva Leal el pasado martes 23 de junio en Barquisimeto, Elimpulso.com intentó conversar con sus familiares este miércoles, quienes permanecen a las afueras del Destacamento 121 de la Guardia Nacional Bolivariana ubicado en la avenida Morán de esta ciudad, sin embargo éstos desconocen el estado actual de la ciudadana y por ello se negaron a declarar. . El abogado de Eva Leal tampoco quiso ofrecer detalles sobre la situación. . Al lugar se acercaron representantes de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, no obstante se mantiene el hermetismo sobre el caso. . De manera extraoficial se pudo conocer que la funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana involucrada en el hecho, también está detenida en el Destacamento 121. . Reporte: Katherine Nieto Cámara: Brian Vidal . #Regionales #EvaLeal #GNB #Detenida #Barquisimeto #Lara #Destacamento121 #Elimpulso #Información #Noticias #News #24Jun