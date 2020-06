View this post on Instagram

#AvanceIMP Continúa la aglomeración de personas en algunas zonas del centro de Barquisimeto #24Jun . Durante este tercer día de la cuarentena social radicalizada en el estado Lara, los barquisimetanos continúan saliendo a las calles del centro de la ciudad para hacer sus compras necesarias. . Con tapabocas y teniendo desinfección de sus manos, pueden ingresar a los establecimientos comerciales del sector priorizado, como lo son: Ventas de alimentos y medicina. . Sin embargo, también se detalla que no se cumple con la medida de distanciamiento social, ya que hay notable aglomeración de personas en algunos sectores. . Ante esto, los barquisimetanos manifiestan que intentan cumplir con todas las medidas de prevención necesarias para evitar el contagio de la COVID-19, pero deben salir diariamente para buscar el sustento para sus hogares. . Reporte: José Enrique Arévalo Cámara: Luis Miguel Rodríguez Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Calles #Ciudad #Comercio #Cuarentena #Dinero #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #24Jun