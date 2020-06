Estos son los titulares de este miércoles 24 de junio #24Ju

Régimen de Nicolás Maduro acusa a EEUU de bloquear su pago a Naciones Unidas

OMC: Comercio global cayó un 18,5% en el segundo trimestre

En San Félix se acabó la gasolina y la gente se “amotinó”: Prendieron candela a los cauchos en señal de protesta

En Lara, sólo podrán surtir de gasolina los sectores priorizados

Maduro asegura que, estamos produciendo gasolina para que las estaciones funcionen de manera fluida

En Cumaná, las gasolineras comenzaron a cerrar por falta de combustible

Vuelven a registrarse nuevas colas por gasolina en algunos sectores de Caracas

Papa Francisco nombra a Monseñor Ubaldo Santana como Administrador Apostólico de la Diócesis de Carora

Foro Penal: 112 fueron detenidas por razones políticas entre enero y abril de 2020 en Venezuela

Diputado Marquina: Dictadura nombró un falso TSJ, un falso CNE y hará una farsa electoral

Movimiento estudiantil rechazó nombramiento del CNE ilegal frente a su sede en Lara

Reportan que, en los centros de salud, 4 de 16 centros de salud no cuentan con guantes para la protección de los trabajadores, el 90% de los hospitales encuestados manifiestan que les entregan un par de guantes por guardia. Y el debe ser es que sea un par por paciente, 6 de 16 centros de salud no cuentan con tapabocas para la protección de los trabajadores, 11 de 16 hospitales reutilizan tapabocas., 9 de 16 centros de salud en Caracas no contaron con servicio de agua potable. El servicio continúa siendo irregular: algunos centros sólo reciben agua en algunas áreas, 7 de 16 centros de salud no contaron con cloro para el aseo, y varios deben ligar este producto con agua para limpiar, 14 de 16 centros de salud no tienen desinfectante para la higiene, Solo 3 de 16 centros de salud contaron con jabón .

En medio de la radicalización de la cuarentena los trabajadores de la salud fueron nuevamente víctimas de atropellos por parte de las autoridades, quienes no aceptaban los carnets vencidos o los salvoconductos, lo que impidió que muchos llegaran a sus centros de trabajo, s decir, solo un 20% del personal pudo llegar hasta los centros de salud.

AN designa a Enrique Sánchez Falcón como nuevo Procurador de la República

La economía y la salud deben tener la primera prioridad, advierte Tomás Socias.

Roberto Marrero cumple hoy 460 días secuestrado porel régimen

Prohíben circulación desde las 12 del mediodía en Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar y Gran Sabana a partir de ayer martes

Emplazan a Michelle Bachelet a visitar cárceles venezolanas y constatar situación de los presos

Asoquim solicita prorrogar decreto que facilita importación de materia prima

A pesar de la cuarentena radical decretada por la administración de Nicolás Maduro, el repique de tambores para celebrar a San Juan inició este #23Jun en Naiguatá, estado Vargas.

Bolton cuenta todo en su libro: Ninguno de nosotros aconsejaba una opción militar en Venezuela

Refuerzan patrullaje en las parroquias marabinas con más altos índices de covid-19

Avior pretende pagar deuda superior a US$3,5 millones al gobierno con avión varado en Puerto La Cruz

Tribunal Supremo de Cabo Verde rechazó Habeas Corpus que buscaba la liberación de Álex Saab

Maduro “No se han empleado correctas políticas en el sistema de transporte público”

Delcy Eloína afirmó que aplican dexametasona a pacientes graves de Covid-19

Régimen de Maduro sacó al cónsul de Boa Vista tras dar positivo por coronavirus

GNB agredió a abogada que se negó a pagar “matraqueos” y le rompió la cabeza 4 puntos de sutura

Denuncian detención arbitraria de abogada por parte de la GNB en Barquisimeto

El Consejo Legislativo del Estado Táchira (CLET) iniciará un procedimiento para destituir a la gobernadora de la entidad, Laidy Gómez, por la crisis en infraestructura, vialidad y falta de inversión social en Táchira

Lara Durante esta semana, el despacho de gasolina en el estado será únicamente para los sectores priorizados, así lo informó el General José Santiago Moreno Martínez, jefe de la ZODI Lara.

Suspenden desfiles militares del 24 de junio y 5 de julio por el coronavirus

AN solicitó a gobiernos democráticos otorgar status de refugiados a migrantes venezolanos

Gobierno reporta 139 nuevos casos por Covid-19 para 4.187

Líderes de la oposición han cuestionado las cifras, señalando falta de transparencia en la notificación de casos y acusando persecuciones a quienes contradicen los datos oficiales.

En algunos casos, los pacientes mueren por síntomas consistentes con COVID-19, pero sus certificados de defunción sólo describen neumonía o enfermedades respiratorias, según dos trabajadores de salud de Zulia.

Alcalde de Baruta pide calma ante casos sospechosos de COVID-19 en El Cafetal.

Reportan foco de contagios de covid-19 en El Vigía

Guaidó alertó que Venezuela es una de las cinco tragedias humanitarias del planeta

Guaidó condenó el ataque brutal de la GNB contra la abogada Eva Leal en Barquisimeto

Inician entrega del bono Quédate en casa de junio

Dólar: 201.961,40Bs/$ / Promedio Paralelo: 202.204,60Bs/$

Reservas: 6.403MM$

Cesta Venezolana: 14,66$

OMS: Casos de coronavirus en el mundo se acercan a los 9 millones y muertes a 470 mil

Comenzaron las pruebas de la vacuna contra el Covid-19 de la Universidad de Oxford en Brasil

Perú superó los 260 mil casos de Covid-19 tras 100 días de cuarentena

Petróleo de Texas sube 1,06% tras mensaje de Trump sobre acuerdo con China

Sismo magnitud 7,5 sacudió a México en medio de la pandemia y deja 5 fallecidos

Trump posterga otorgamiento de visas de trabajo hasta 2021

Trump autoriza el arresto de personas que vandalizan o destruyen monumentos

Estiman que tiendas minoristas en EEUU que cerrarian en 2020: 12,000 a 15,000. Se esperan incumplimientos masivos de préstamos hipotecarios, incumplimientos de tarjetas de crédito y incumplimientos de préstamos para automóviles

El impacto real de Covid -19 se conocerá en el tercer trimestre de 2020.

Las solicitudes de desempleo alcanzaron el máximo histórico de más de 38 millones: el desempleo supera el 25% (de 160 millones de la población activa, cerca de 40 millones están desempleados).

Sin ingresos, la demanda de los consumidores caerá drásticamente y la economía entrará en crisis

Principal corte de Alemania reimpone límites a Facebook para manejar datos de usuarios

Empiezan en Brasil los ensayos para vacuna COVID-19 de Universidad de Oxford

Juez obliga a Bolsonaro a usar tapabocas en espacios públicos

Viajes en Europa se reinician mientras otras regiones siguen cerradas

UE analiza prohibir el ingreso de ciudadanos estadounidenses cuando reabra sus fronteras.

Duque anunció la prolongación de la cuarentena en Colombia.

El iPhone podrá usarse como llave para abrir y arrancar algunos vehículos

Regresa la MLB: peloteros se reportarán el 01 de julio, temporada de 60 juegos

Tiburones y Tigres acordaron cambio: Odubel Herrera y Franklin Barreto

Rakitic le da aire al Barcelona y presiona al Real Madrid

Novak Djokovic resulta positivo a la prueba del coronavirus

