Duque: El encierro no es una opción, tenemos que aprender a convivir con el virus #29Jun

Iván Duque, presidente de Colombia, aseguró que no considera dejar encerrado a los colombianos ante la COVID-19, por lo que pidió a sus compatriotas a aprender a convivir con el coronavirus.

“Nosotros debemos entender que no es una opción viable para la sostenibilidad de nuestras sociedades sencillamente decir: vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna“, expresó Duque.

Además, pidió que puedan potenciar sus virtudes para hacerle frente a este virus y seguir saliendo hacia adelante.

Aclaró que en Colombia no se puede “caer en derrotismos de decir que en algún lugar no hemos sido los suficientemente juiciosos, y entonces la única alternativa tiene que ser encerrarnos; no”.