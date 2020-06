“Asfixiante” 54 pacientes renales en Barquisimeto afectados por falta de aire acondicionado #30Jun

Desde hace 15 días no funcionan tres acondicionadores de aire ubicados en la planta baja de la Unidad de Diálisis Barquisimeto, situación que afecta directamente a 54 pacientes renales.



Denunciaron a Elimpulso.com que la situación “es asfixiante” y por ello han tenido que abrir la puerta de entrada a este recinto de salud, situado en el centro de Barquisimeto, para poder respirar mientras se aplican su tratamiento, además de recurrir a ventiladores que llevan desde sus casas, para refrescar un poco el caluroso ambiente.



Carmen Padilla, quien se realiza diálisis en el mencionado centro de salud, indicó que el principal temor es que se infecten las fistulas y catéteres que tienen algunos pacientes, debido a la condición de insalubridad que se genera por la alta temperatura en el lugar.



Asegura, en nombre de sus compañeros, que tener el aire acondicionado no es lujo, sino una necesidad, a fin de evitar, entre otras cosas, que se desarrolle alguna infección y, en consecuencia, deban comprar antibióticos (que tienen un alto costo el cual no pueden pagar), o peor, sustituir los catéteres infectados, cuyo costo está entre los 55$ y los 100$.

“En el seguro social no hay catéter. La situación es terrible”, expresó Padilla, quien agregó que la empresa encargada de la unidad de diálisis les manifestó que no tiene el dinero para realizar la reparación de los acondicionadores de aire.



Indicó también que han solicitado inspecciones al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y a la Dirección de Salud de Lara, sin embargo no han tenido una respuesta satisfactoria.



En la Unidad de Diálisis Barquisimeto se practican tratamiento 155 pacientes y necesitan reparación 3 de los 13 acondicionadores de aire que hay en el recinto sanitario.