Lorenzo Mendoza: Inevitablemente Venezuela se incorporará a la economía de mercado, a la libre iniciativa y a la libre empresa

Es inevitable que Venezuela se incorpore a la economía de mercado, a la libre iniciativa y a la libre empresa, aseguró el presidente ejecutivo de Empresas Polar, Loreno Mendoza, durante su intervención en el Congreso Anual de Conindustria 2020, realizado este martes, vía telemática.

Aseguró que la diáspora le ha causado un daño terrible al país, por lo que para la recuperación del país, “tenemos que trabajar en el fortalecimiento del recurso humano”, por lo que es imperativo trabajar más de cerca con las universidades, destacando que el empresario debe tomar conciencia que su relación con sus trabajadores no puede limitarse al pago del salario, sino que hay que estar pendiendo de su entorno y de su realidad social, indicando por ejemplo que los trabajadores de Empresas Polar tienen un plan privado de jubilación para poderles garantizar que tengan una vejez digna.

Preciso el conocido capitán de empresas, que en estos momentos Venezuela no está para hacer negocios, sino para crear empresas que permitan la recuperación del parque industrial nacional que ha sido destruido en estos últimos 21 años.

Reveló que en cuanto al ingreso per cápita, estamos en niveles de 1940, mientras que la economía presenta 80 años de retroceso y no de pausa, un retroceso “brutal” que ha destruido sin duda alguna todo lo que tiene que ver con el avance, el progreso, la dignidad a que todos aspiramos y donde el sector industrial ha estado en el mero centro, porque pasamos del desarrollo agrícola tan importante y necesario, a tratar de ser un país industrializado que quería competir en algunas áreas.

Ratificó que los empresarios venezolanos, son tercos porque mantienen y defienden su venezolanidad, recordando que su principal documento es su cédula de identidad.

“Me alegra que nuevamente nos estamos organizando para continuar las luchas, porque es una realidad el fracaso que Venezuela ha tenido, llevándonos a los indicadores de los años 40 por las políticas económicas erradas, intervencionismo, estatismo, de controles, de regulaciones excesivas que nos trajeron hasta esta situación que hoy estamos viviendo”, afirmó

Apoyo a la agricultura nacional

Reveló, ante una consulta del presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, que empresas Polar tiene la mejor disposición de trabajar conjuntamente con los productores del campo, con la finalidad de impulsar la producción nacional, indicando que tienen a la disposición de los agricultores unas 8.000 toneladas de semilla de maíz para tratar de recuperar nuevamente las 400 mil hectáreas de siembra y retornar al autoabastecimiento de este rubro para la producción nacional, afirmando que para ello se requieren condiciones complementarias como el suministro de fertilizantes, agroquímicos, financiamiento, ratificando que el maíz venezolano es la mejor materia prima para la industria procesadora nacional, indicando que es necesario volver a que la arepa sea hecha por maíz producido en el país y procesado por las industrias nacionales.

En respuesta a un planteamiento de Mahomed Husseim, presidente de la Cámara de Industriales del estado Lara, sobre la alternativa de una mayor participación o no en la política venezolana, aprovechando para felicitarlo por los contundentes comunicados emitidos por la organización gremial larense, ante los últimos hechos del acontecer nacional.

Mendoza afirmó que lo primero que tenemos es la ciudadanía y señaló que tenemos el derecho y la obligación de participar, continuar elevando la voz cada vez que sea necesario, pero con propuestas y para fijar posición en lo que pedimos quien están en el sector privado industrial, exigiendo que se respete el marco jurídico y que se respeten las condiciones para seguir llevando adelante el trabajo.

Recordó que en todos los países del mundo, los distintos sectores de la producción son consultados y sus propuestas tomadas en consideración para la implementación de las políticas, indicando que en muchos países de América Latina, el trabajar conjuntamente con el sector privado, era una máxima.

“Entonces sí hay que ser muy activos en hacer propuestas desde la visión del sector empresarial en los distintos sectores, el sector primario, el industrial, el comercial, de servicios o el de construcción, porque de eso se trata. En cuanto a la parte política no nos corresponde, el estar emitiendo juicios en torno a si somos de visión partiditas A, B o C eso no tiene ningún asidero y tampoco tenemos conocimientos sobre esa materia, coloquialmente y tomándonos una cerveza, podríamos hablar del tema, pero empresarialmente tenemos muchas tareas que la población está esperando que nosotros digamos y les demos propuestas, lamentablemente han caído en saco roto durante más de 20 años y mucho más, por eso tenemos que seguir siendo tercos, claro que tenemos que participar, activamente en todo lo que es proponer alternativas para impulsar el desarrollo del país”.

Señaló que nadie les puede callar la boca para hacer las propuestas, pero exigió que les deben dar el derecho de palabra, indicando que cada vez que tiene oportunidad lo hace, que gusten o no, eso es factible, indicando que lo que no se puede permitir es que los empresarios sean insultados, vejados solo por llevar ideas y por plantear cosas que se sabe, que si se han hecho y no ha funcionado ninguna, necesariamente hay que cambiar, recordando que la política de controles nos llevó a un fracaso y a una destrucción total.

Posteriormente intervinieron para formular preguntas a Mendoza, Orsinis Hernández, Silvano Gelleny y César Guillen.