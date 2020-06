VIDEO “Éramos felices y no lo sabíamos”, larenses recuerdan cuando podían tener bolívares en efectivo #30Jun

Pareciera que quedó en tiempos muy lejanos cuando los venezolanos tenían la posibilidad de conseguir dinero en efectivo sin ningún tipo de traba ni limitación bancaria.

Desde hace años, tener bolívares en efectivo resulta un problema para toda la población. Pero desde que inició la cuarentena social por la pandemia de la COVID-19, esta situación se agudizó.

Yanitza Baptista, barquisimetana consultada por Elimpulso.com, manifestó que durante este lapso ha tenido dinero en efectivo solamente cuando sus amistades le prestan. Contó que lo requiere para poder pagar la gasolina, que dicho sea de paso, la escasez del combustible, es otro problema que tienen los venezolanos actualmente.

“Tiene uno que andar a pie, no tenemos efectivo para pagar las rutas“, expresó María Silva sobre esta irregularidad. Quien además exclamó que hace años los venezolanos “éramos felices y no lo sabíamos“, porque sí tenían la oportunidad de contar con el dinero efectivo.

“Ese sí era el país de las maravillas, no como lo pintan ahorita ¿Dónde? para ellos solamente, para el gobierno, y para uno todo lo malo“, contó Silva.

Por otra parte, Jorge Rodríguez recordó que hace años el venezolano podía ir para los bancos y las taquillas electrónicas a buscar y sacar su efectivo sin ningún problema.

“Retirabas lo que tú quisieras, porque era tu dinero (…) uno más bien se cohibía de no retirar tanto para no quedarse sin nada, ahora es al revés (…) uno quisiera sacar todo lo que tiene ahí, porque a veces no alcanza para comprar“, resaltó Rodríguez.