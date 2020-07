Guaidó tras anuncio del ilegítimo CNE: Los venezolanos no reconocemos una farsa #1Jul

Luego de que el ilegítimo Consejo Nacional Electoral (CNE) dijera que en diciembre se realizarán las elecciones parlamentaria, el Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció para rechazar los anuncios e indicar que dichos comicios son “una farsa”.

“Los venezolanos no reconocemos una farsa, como no lo hicimos en mayo de 2018. El derecho a elegir ha sido nuestra lucha. Elegimos vivir con dignidad y en democracia, no imposiciones”, dijo el mandatario encargado a través de su cuenta Twitter @JGuaido.

Es importante mencionar que Indira Alfonzo, presidenta del cuestionado órgano rector, notificó que las elecciones se llevarían a cabo el próximo 6 de diciembre.

