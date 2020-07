VIDEO Larenses están cansados por largas colas para tramitar salvoconducto #2Jul

Los retrasos para obtener el salvoconducto siguen generando molestias en los barquisimetanos, quienes aseguraron deben esperar durante días para tramitar este documento requerido para poder transitar sin restricciones durante la cuarentena.

En una consulta realizada por Elimpulso.com, ciudadanos que se encontraban en fila a las afueras del Comando de la 14 Brigada de Infantería Mecanizada, ubicada al este de la ciudad, afirmaron sentirse “frustrados” pues necesitan el documento para poder trabajar.

“Me paran diariamente cuando voy a comprar algo por no tener el salvoconducto. Si yo tengo un comercio pequeño, me movilizo en una distancia pequeña dentro de la ciudad ¿Por qué me lo exigen?, yo lo veo injusto”, declaró Yesenia Vargas.

La consultada también manifestó sentirse preocupada ante la aglomeración de personas en el lugar, incumpliéndose así el distanciamiento social, una de las medidas de prevención ante la COVID-19.

Hernán Aguilera, otra de las personas afectadas denunció lentitud e irregularidades en el proceso. “Tengo varios días viniendo para acá, ¿Por qué no lo hacen vía correo electrónico? Así nos evitamos las listas las cuales desaparecen, entra gente que no se de donde salen y a nosotros nos mantienen esperando”, puntualizó.

