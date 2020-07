Más de 100 abuelos madrugaron para ser beneficiados con almuerzo solidario #4Jul

La buena voluntad se sigue manifestando ante la difícil situación del país, donde son muchos los venezolanos a los que se les dificulta acceder a sus tres comidas diarias, debido a la agudización de la crisis económica, producto de malas políticas.

En medio de esta realidad, un grupo eclesiástico realizó una jornada de alimentación, donde más de 100 abuelos y demás personas de escasos recursos, fueron beneficiados con un almuerzo solidario.

El punto de repartición se ubicó en la calle 33 con esquina de la avenida Venezuela, donde desde tempranas horas comenzaron a llegar los adultos mayores para esperar su comida.

Freddy García, uno de los beneficiados agradeció la iniciativa, debido a que muchos abuelos pueden beneficiarse de ella y pueden llevar comida a sus casas.

“Esto nos ayuda porque cuando salimos a comprar comida, no podemos llevar nada porque el dinero no nos alcanza. Hay varios comedores que nos ayudan, pero ya no les está alcanzando para darnos a todos porque la comida se puso muy cara”, precisó.

García puntualizó que no solo ellos como adultos mayores se benefician, sino que muchos buscan compartir el pan con sus familias, “Los abuelos dependemos de los comedores y muchos salimos a estos operativos para llevarles comida a nuestros nietos que están pasando necesidad” comentó.

Otras personas presentes en la Cola, exigieron a las autoridades del estado habilitar comedores populares con comida de calidad en la ciudad, en vista de la crisis alimentaria existente.

Los abuelos madrugaron para ser beneficiados