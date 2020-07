RETACITOS #5Jul

Hay momentos en la vida de las personas en los que deben reflexionar, y asumir, dejando a un lado la ambición de poder, que han perdido el gigantesco y enorme capital político que heredaron y lo lanzaron por la borda, ocupados en enriquecerse con sus familiares y su entorno, desatendiendo sus obligaciones como gobernante, lo que ha contribuido a que en estos momentos tenga el santo de espaldas en todos lados. Nos referimos por supuesto al inquilino temporal de Miraflores, personaje que en estos momentos tiene un rechazo, según todas las encuestas, incluyendo las que ellos mismos han ordenado, de más del 85%, solo asiste a sitios cerrados que pueden ser llenados con cuatro gatos y en muchos casos cuentan que recurren a los mil ancianos, no entiende que su tiempo ya pasó y en los últimos días ha estado llevando palo parejo de la comunidad internacional. El último informe de Michelle Bachelet, prácticamente lo ha dejado desnudo en medio del patio, anunciando la dama chilena que el remate lo tiene previsto para mediados de este mes en curso; el mismo jueves bien tempranito la justicia inglesa decidió mantener congelados más de US$ 1.000 millones en oro, reconociendo de paso la legitimidad de Guaidó; también la Unión Europea aplicó sanciones a gente muy cercana, lo que provoco que anunciara la expulsión de la representante diplomática de la UE en un plazo de 72 horas, pero luego no le quedo más remedio que recular dejar sin efecto lo que había dicho y para cerrar con broche de oro, las autoridades judiciales de Cabo Verde, África, le mandaron a decir que no siguiera perdiendo el tiempo, porque Clap Saab ya lo tienen listo para empaquetarlo y mandárselo a los gringos para que eche los cuentos que ya saben, pero los quieren documentar. Sin embargo, siguen con el sainete de las elecciones.

*****

Aseguran en medios políticos de la región que el alacrán que no tiene un pelo de tonto, se estaría moviendo en Caracas como una pluma, ya que no solo se considera el individuo más idóneo y con mayores capacidades y liderazgo político para siquitrillar a Alfonso Marquina como jefe de Primero Justicia en Lara y asumir esa posición, incluso se comenta que el personaje anda recorriendo todos los municipios de Lara buscando apoyo en busca de concretar su ascenso a esta posición, mientras se asegura que anda como Don Regalón, repartiendo billete parejo para comprar apoyos entre los militantes de PJ. Pero como sabe que la cosa esta muy cuesta arriba, ya ha anunciando la contratación de un afamado bufete de abogados de la Capital para demandar legalmente a dirigente de PJ en Lara, al parecer por difamación e injuria, pero lo cierto es que no le arrendamos la ganancia, porque después que supuestamente recibió los churupos a cambio del voto el 5 de enero de este año y según su entorno cercano, ocupándose el mismo de echar los cuentos y el destino que le estaba dando a esos recurso, no descartamos que vaya por lana y salga trasquilado, de manera que vamos a estar muy atentos a los próximos acontecimientos, ahora cuando nuevamente se vuelve a hablar que el “maletín” ha sido llenado nuevamente para continuar comprando a gente que haga comparsa en el carnaval electoral que el régimen organiza.

*****

Mucho malestar produjo entre los ediles serios del CMI el video que circuló por las redes la semana pasada y de las principales actrices, son personal de alta confianza de la jefecita, es decir que son uña y mugre, estas son las blancas, porque la tercera la de protoloco dizque forma parte de la familia de la jefecita, de allí que hay total impunidad en torno a este vulgar y prosaico bodrio, no habrá sanciones, incluso se opone a cualquier castigo aun estando consciente del irrespeto a la majestad de la institución; los concejales están muy bravos porque se perdió totalmente el respeto en la institución, incluso aseguran que el video dizque fue grabado en la presidencia, lo cual está por verse. Asimismo, aseguran que con motivo del Día del Periodista, el rumbón y que fue a todo dar, al parecer tiraron la casa por la ventaja en la residencia de quien maneja los cobres, aseguran que había ron parejo, carne asada y bonificaciones para el usurpados jefe de prensa y la de protoloco, o sea que se auto premian a placer mientras que la institución cada día está peor y cayéndose a pedazos. Por cierto incluso prometieron que nos enviarían el video completo, si estaba interesado, porque circulo por las redes fue apenas una burusa, para el contenido total de la audición, donde supuestamente “hay muchas cosas para ver”, advirtiendo que cuando alguien no tiene cultura etílica, puede ocurrir cualquier cosa no apta para el horario restringido. Así que estamos a la espera.

Aseguran la gente que labora en el CMI que han acusado el impacto de las últimas informaciones que hemos publicado en esta sección, porque son ciertas e irrebatibles, pero se niegan a admitir y a reconocer los errores y por lo tanto a rectificar, pero queda la satisfacción que son realidades expuestas ante la opinión pública y, por supuesto, esto siempre duele, sobre todo cuando no tienes ningún argumento para rebatirlo. Por supuesto, como siempre los Retacitos siguen siendo la columna más esperada y leída en el municipio capital, como lo ha sido siempre a lo largo de más de 47 años, modestia aparte. Aseguran que la jefecita cuando se enteró que el video andaba circulando por las redes, montó en cólera, pero a la vez se le empezaron a mover las “maripositas en el estómago”, ya que no esperaba que esto que había sido filmado en privado, sin mucha gente presente, se filtrara e incluso circulara por las redes, convirtiéndose en tendencia, donde las participantes quedaron en entredicho, porque ponen de manifiesto el nivel en el que se desenvuelven y lo que son capaces de hacer, quizás después de algunos tragos encima, pero lo cierto es que la raya que en estos momentos tienen encima, es muy difícil de borrar y no se deben sorprender cuando en las calles las miren con curiosidad, e incluso alguien se atreva a hacerles alguna propuesta indecorosa, pero eso es lo que se han ganado. A propósito de todos estos cuentos, como entre cielo y tierra no hay nada oculto, ya nos dieron el nombre del colega que le pasa la columna a la jefecita cuando sale algo sobre e CMI los domingos, por cierto debemos suponer que por esos “favores dominicales” debe recibir algún emolumento, pero en todo caso, le agradezco la segunda.

*****

Definitivamente, en el CLEL sigue pasando la gente, cada día hay nuevas caras, pero no mejora nada el enfermo, las patologías siguen siendo las mismas y de aplica la ley del embudo en forma constante. En efecto, aseguran que mientras a los diputados y directores de esa corporación todos los meses les dan una bonificación de Bs. 5 millones, a quienes verdaderamente trabajan que el personal administrativo apenas le asignan Bs. 400 mil, que no alcanzan ni para comprar un cartón de huevos o un kilo de carne; una pregunta inocente: ¿será que los parlamentarios y directores compran bienes de consumo en mercados distintos a los que van los trabajadores? ¿Acaso piensan que las familias de los trabajadores comen menos que las familias de ellos?. Los empleados están informados que en la Alcaldía que al parecer es donde peor pagan, le depositan a los empleados 2,0 millones, ordenado por la jefecita de recursos humanos, que todos saben que es muy pichirre. A propósito, Carmelina dice en su cadena diaria, que tiene operativos para llevar proteínas a todos los empleados públicos, pero muchos trabajadores aseguran que no reciben eso desde diciembre. Recientemente hicieron el operativo en el CLEL, por primera vez este año, y los trabajadores denuncian que la carne y la mortadela llegaron podridas. Lo grave al parecer es que la gober invita al jefecito del Clel al programa y este “certifica” que los trabajadores reciben la carne, lo cual según estos señalan es completamente falso, o sea que la está engañando en su propia cara. Así que amiga mande a averiguar hacia donde están desviando estos alimentos.

*****

Son verdaderamente insólitas los cuentos y las historias que narran los campesinos de varios municipios larenses, pero muy especialmente quienes habitan en Urdaneta, ya que quienes ejercen la autoridad en la zona y son los encargados de hacer cumplir las medidas preventivas y la cuarentena, al parecer no pierden oportunidad, cuando algunos de estos vecinos tiene que llegarse hasta el pueblo a comprar comida o medicamentos y se les pasa la hora del retorno, los bajan de la mula con lo que cargan, sino les quitan los chivos, los quesitos de cabra que elaboran o cualquier rubro alimenticio que posean en sus predios, todo esto en medio de la mayor impunidad, porque no hay nadie que se atreva a meterlos en cintura por temor a represalias, porque además dicen que son malos, pero además mañosos y cuando le ponen la vista encima a alguien porque elevó la voz ante los atropellos y abusos de poder, le hacen la vida cuadritos. Por cierto, nunca hemos visto a los chicos del Bloque Parlamentario de Lara, pidiendo un derecho de palabra en la AN para denunciar la persecución y el acoso a los que son sometidos estos humildes trabajadores del campo en estos municipios, de las cuales nos enteramos cuando echan los cuentos ya cansados de tanto aguantar, así que algunos funcionarios de Urdaneta tienen su negocio redondo con los peajes ilegales. Desde esta sección nos comprometemos a convertirnos en caja de resonancia de sus quejas, lo que la ha caracterizado durante cerca de 50 años, ser la voz de los más vulnerables, de los que nadie oye, pero que tienen muchos problemas que resolver y que afectan su calidad de vida.

*****

Se quejan los radiodifusores de la región, ya que además de tener que aguantarse las cadenas que a cada momento realizan el gobierno central, para anunciar cualquier minucia, ya que ahora han cambiado de estilo y las grandes decisiones las anuncian a través de Twitter, Facebook o Instagram, al parecer ahora las autoridades regionales dizque diariamente realizan cadenas en las emisoras larense, en forma gratuita y no es que se toman 10 o 15 minutos, sino que intervenciones de más de una hora por la que no pagan absolutamente nada. De tal manera que los propietarios de las emisoras radiales, quienes en estos momentos la están pasando negras porque no tienen publicidad, ya que las industrias poco están produciendo y los comercios no tienen nada que vender, por lo tanto no tienen que anunciar; pero además tienen unas instalaciones que mantener, servicios que pagar y un personal que percibe un salario y con el cual hay que cumplir quince y último. Entonces como pretenden, tanto Carmelina como el burgomaestre achocolatado que estas empresas puedan funcionar, cuando ellos que son quienes deberían dar el ejemplo, son los que se saltan a la torera la normativa legal vigente, violentan el derecho de propiedad y ni siquiera preguntan cuánto es el costo del espacio que diariamente utilizan, muchas veces para transmitir cuestiones que no tienen ninguna importancia para la comunidad, pero como lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta, la situación de repite a diario, pero nadie denuncia ante el temor que Conatel les revoque la concesión, pero como no tengo emisoras ni le trabajo al gobierno, este tipo de abusos hay que denunciarlos. Aseguran que en Portuguesa hay varias emisoras fuera del aire por cortes eléctricos.

*****

Hasta nuestra mesa de redacción han estado llegando en las últimas semanas, varias denuncias de personas que no tienen teléfonos celulares de última generación, debido a los altos precios que tienen y a los costos de los planes que tienen las empresas operadoras, estos usuarios mantienen líneas de vieja data al igual que sus equipos, que solo utilizan para hacer o recibir llamadas y acuden periódicamente a hacer sus recargas. Pues bien, circula la información tras bastidores, que la empresa Movilnet de Cantv dizque tiene la intención de eliminar las líneas identificadas con el 0416 por obsoletas ya que dizque son equipos que no tienen chip. Lo preocupante de toda esta historia, es que supuestamente esto se viene planteando desde hace algún tiempo, y según señalan los usuarios nadie de esta empresa ha informado en torno a este tema, tampoco les han dado un plazo a partir sus equipos entrarían en desuso; por el contrario, le siguen recibiendo a los usuarios los pagos por recargar las líneas, pero estas no estarían operativas y la promesa es que es probable que en un futuro les instalen el chip y de acuerdo con las cifras suministradas por personal de la telefónica, en estos momentos hay unos 3 millones de clientes enfrentando este problema, por lo que sugerimos a Movilnet darle una explicación a sus usuarios, ya que de lo contrario no solamente están abusando de su buena fé, sino que les están birlando su dinero para muchos estamos seguros, que no es muy sobrancero que digamos.

*****

Muchas quejas de los trabajadores en torno a la gestión de la jefecita de Cametro Valencia. Denuncian que el pasado 19 de junio al parecer realizó una fiesta junto a Gerentes y Coordinadores Generales, con motivo de la celebración de su 51 cumpleaños, lo grave, es que la realizó en los espacios de Fuerte Paramacay en la sede de la gerencia de Proyecto y Construcción, uno de sus gerentes tuvo la desfachatez de publicar un video donde aparece la dama, de rumba hasta altas horas de la noche. Debido a que muchos trabajadores dieron retuit a este video y criticaron tal postura en plena cuarentena, la presidenta ordenó a todo el personal administrativo a cumplir el horario normal de 8 de la mañana a 4 y 30 minutos de la tarde, debido a la molestia que le causó la divulgación del video, ¿pero por qué no despidió a su gerente de transporte superficial? Se preguntan, ¡Claro! Dizque es su familiar directo ¡Sobrino para más señas. Pero denuncian además que presuntamente, los atropellos también pasan por el cambio de rutas del trasporte superficial para los trabajadores, pues ahora el transporte no llega algunos municipios por el capricho de la que te conté, de arremeter contra los trabajadores que le hacen las críticas. Ella asegura estar apoyada por el mismísimo gober, a quien le recuerdan que en diciembre estará buscando votos en la empresa para la asamblea nacional. De paso el sindicato fue por la jefecita, denuncia de violencia de género a todo aquel que se le enfrente y suspende los sueldos a quienes se encuentran fuera del estado por la razón del COVD-19. Suspende vacaciones y paga “bonos de productividad” a quienes les palmean las espaldas.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que ahora para que los funcionarios policiales de la PN pueden tener acceso al gas doméstico, tendrían que bajarse del equino con 5,0 $ y para que les otorguen el ticket para poner combustible, también deben pagar entre 30 y 50 $, dependiendo de la capacidad del vehículo, de lo cual se quejan los hombres de azul porque este es un beneficio que deben tener en forma gratuita, pero la arrogancia y el abuso al parecer llegan a tales extremos que le dicen a los funcionarios, que quien no esté de acuerdo que denuncien donde quieran, porque “tenemos el poder y el mando por ahora” y que lamentablemente si no les gusta que se la aguanten. ¿Que talco?. Por cierto quienes antes tenían en el comando lugares cómodos y bien acondicionados, son los funcionarios de tránsito y los tienen reservados, dicen que en represalia, de todos los beneficios que antes compartían y eran para todos como las prioridades para el gas y la gasolina para sus patrullas, fueron excluidos los efectivos de tránsito y esta es un motivo de “profundo malestar” que allí se respira y se siente en el aire que se respira. Todo esto viene ocurriendo y nadie se atreve a protestar ni elevar las denuncias a las instancias superiores, por temor a las acciones que pueda adoptar el jefecito. Otra denuncia tiene que ver con el personal femenino, ya que beneficios como el otorgamiento de pañales para sus hijos menores, la entrega de alimentos, los ticket para las citologías, dizque le son retirados a quienes no cumplen con los “requisitos de la dirección”. Ahora bien, parece que han perdido el miedo y están alzando su voz para reclamar sus derechos y aquí estamos dispuestos a escucharlos.

*****

No causó mayores sorpresas la decisión del régimen de expropiar las estaciones de servicio, sobre todo una vez que se derrumbó el mito que advertía que si el gobierno aumentaba la gasolina, lo iban a tumbar, ante la profundidad de la escasez, que ya para muchos comienza a ser vista como una “jugada maquiavélica” del propio gobierno aconsejado por el G2 Cubano, la gente aceptó el escandaloso ajuste, nadie chistó y ahora se sabe que solo por la venta en las estaciones “Premium” donde se paga el combustible a 0,5 $/lt, se está generando cerca de 1 millón de dólares al días, más bien esperaron mucho para proceder a las expropiaciones, ya que estos recursos ayudarían en alguna medida a compensar la caída de los ingresos internos y la merma total de flujo de caja del Ejecutivo. Por supuesto que se trata de una nueva medida de abuso de poder y violatoria del derecho de propiedad, porque muchos de estos empresarios tenían más de 35 años en sus negocios, realizaron cuantiosas inversiones sin ayuda del Estado, pero ahora cuando se disponían a recoger las maduras luego de tantos años comiéndose las verdes, nuevamente se impone el autoritarismo y son estatizados violentando el debido proceso y sin ninguna garantía de que les van a reconocer ningún pago por los activos que allí tenían, pero esta es la Venezuela de la revolución. Por cierto un usuario denuncia que le impidieron pagar con su tarjeta, la gasolina del vehículo de su esposa, que tiene el mismo terminal de placa que su carro, supuestamente porque ya había pagado su gasolina, esto es algo que debe ser corregido.

*****

Para este sábado se estaban esperando algunos acontecimientos en el seno del partido Acción Democrática, sin embargo como esta sección la elaboramos los viernes, ya les contaremos la próxima semana, si Bernabé ocupó las instalaciones del partido a nivel nacional, con apoyo de los organismos de seguridad, como se había anunciado extraoficialmente; o, si el inefable pudo presentar el balance de su gestión parlamentaria en La Pochocha.

Juan Bautista Salas