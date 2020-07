OPINIÓN Decir la verdad para conseguir la libertad y formar líderes de relevo #5Jul

Durante año y medio pude escribir en la Web de El Impulso, con este título, una serie de artículos que tenían por objetivo lo que el título proclamaba y ponía a disposición de muchísimos lectores del decano de la Prensa Nacional.

A partir de este primer domingo de Julio de 2020 iniciaré una serie de artículos de carácter sociopolítico, histórico y real, de lo que es esta área muy poco y muy tergiversada área de las realidades mundiales, con el fin de sacarlas a la luz de nuestros ciudadanos.

Cito, expresamente a George Orwell, en su libro: “984”:

“EN UNA ÉPOCA DE ENGAÑO UNIVERSAL,

DECIR LA VERDAD ES REVOLUCIONARIO.”…

y, tomo de Politics and the English Language, G. Orwell, Horizont, abril 1946:

“El lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdades”

Y de “George Orwell”, en su libro: “1984” en:

“Saber y no saber”:

• hallarse consciente de lo que es “realmente verdad” mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas,

• sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer sin embargo en ambas,

• emplear la lógica contra la lógica,

• repudiar la moralidad mientras se recurre a ella,

• creer que la democracia es imposible y que el Partido es el guardián de la democracia;

• olvidar cuanto fuera necesario olvidar y, no obstante, recurrir a ello, volverlo a traer a la memoria y luego olvidarlo de nuevo; y sobre todo

• aplicar el mismo proceso al procedimiento mismo. Esta es la más refinada sutileza del sistema:

• inducir conscientemente a la inconsciencia, y luego

• hacerse inconsciente para no reconocer que se había generado un acto de autosugestión, incluso:

• comprender que la palabra doble pensar (control de la realidad), implica el uso del doble pensar.”

Para concluir, por los momentos, con esta perla

La mentira: ¿no es el lenguaje de los seres humanos que se aprovechan de la política?

Inicio esta serie con trs interrogantes:

1°,- ¿Qué es ÉTICA?

Es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Estudia qué es lo moral, cómo racionalmente se justifica un sistema moral, y cómo se ha de aplicar posteriormente a los distintos ámbitos de la vida personal y social. En la vida cotidiana constituye una reflexión sobre las actuaciones morales, busca las razones que justifican la utilización de un sistema moral u otro.

2°,. ¿Qué es EQUIDAD?

Es el trato justo de las diferencias o desigualdades que impiden una verdadera vida humana en grupos de personas; es ampliar las opciones de los no favorecidos; superar tratos, condiciones y posiciones innecesarias evitables e inaceptables, de forma que no haya diferencias donde debe haber igualdad de oportunidades.

3°.- ¿Qué es JUSTICIA SOCIAL?

Si los seres humanos, en nuestras actuaciones obrásemos con ética y equidad, en especial, con los más desposeídos, estaríamos cumpliendo con el significado del término, orientado a crear las condiciones necesarias y suficientes en términos económicos: normas y principios considerados razonables para garantizar condiciones de trabajo y de vida decentes para todas las personas. Involucra, también, la concepción del gobierno del Estado activo, quitando obstáculos que impiden el desarrollo de dichas relaciones.

NOTA: El hecho de estar y ser jubilado, me dio tiempo de analizar profundamente el “cómo” entrar en el corazón y mente de los jóvenes y de todas aquellas personas afiliadas a partidos políticos, abandonados a su suerte, para que los interesados “amplíen” la información y conocimientos que aquí se le presenta. Por eso colocaré citas formales, bibliografía, direcciones de correo electrónico en numerosas páginas para que el lector que desee ampliar ideas, lo pueda realizar.

NOTA: En próximos artículos domingueros analizaremos :

1.- El socialismo marxista real en la teoría y en la práctica.

2.- Definición del socialismo real o comunismo: Nombres y Tendencias, Premisas del marxismo leninismo.

3.- Características del socialismo comunista.

4.- Realidades ESCALOFRIANTES EN Rusia, China y otros países.

5.- Ciudadanos venezolanos: Véanse en esos espejos.

6..-Costos de la Utopía socialista comunista.

7.- El peligroso culto a la personalidad

8.- Ciudadano: Lee, medita bien y Actúa. Creo en los venezolanos.

y….otros. como un análisis sobre <Marx, su vida y lo que afirmó de Bolívar, etc…

Juan José Ostériz