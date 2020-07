AvanceIMP Por la Ribereña solo circulan quienes tengan salvoconducto

Para circular entre los municipios Palavecino e Iribarren por la Avenida Ribereña sí se debe portar salvoconducto, según pudo evidenciar Elimpulso.com al acercarse al distribuidor Bellas Artes donde está instalado un puesto de control de la Guardia Nacional Bolivariana.



Quienes no pertenezcan a sectores laborales como alimentación, salud y farmacia, deben presentar el salvoconducto firmado por la Zona Operativa (ZODI) del Estado Lara, de lo contrario no podrán continuar circulando.



La situación es contraria en el puente de Yacural en la otra salida del municipio Palavecino, dónde no había presencia policial al menos hasta el momento de este reporte.



Esta media se aplica a propósito de retomarse este lunes 6 de julio la cuarentena radical en el Estado Lara, siguiendo el plan 7+7 presentado por el régimen de Nicolás Maduro para hacer frente a la proliferación de casos de COVID-19 que ya sobre pasa los 7000 en el país y suma 185 en Lara hasta la mañana de este lunes.