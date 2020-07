AvanceIMP Radicalización de la cuarentena no se acata plenamente en la Av. Venezuela con Av. Vargas #6Jul

View this post on Instagram

#AvanceIMP Este lunes 6 de julio, pese al inicio de los 7 días de radicalización de la cuarentena social en el país, la zona de la avenida Venezuela con avenida Vargas en Barquisimeto continúa registrando una alta movilización ciudadana y vehicular. . El plan 7 por 7 decretado por el régimen de Nicolás Maduro indica que durante el endurecimiento de las medidas solo trabajaran los sectores priorizados como lo son el agroalimentario, salud, transporte público urbano, farmacéutico, servicios básicos (luz, agua, gas, aseo), medios de comunicación, entre otros, por lo que la actividad laboral y circulación de personas debe disminuir durante la presente semana. . Por su parte en la parada del Transbarca, se observó una aglomeración de personas a la espera del bus que los lleve hacia sus destinos. Los usuarios aseguraron a Elimpulso.com que duran de 1 a 3 horas a la espera de una unidad. . Si bien todavía la zona cuenta con un importante movimiento de personas, con respecto a semanas anteriores sí hubo una mínima caída en la circulación, por lo que se espera que haya un mayor bajón durante los próximos días. . Reporte: Luis Miguel Rodríguez