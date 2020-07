Lorenzo Monasterios: Producción agrícola nacional podría caer este año en un 90%

La producción agrícola este año 2020 podría caer a niveles devastadores, como consecuencia de la falta de políticas del régimen para darle solución a la crisis que atraviesan los agricultores del país, aseguró el presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT) en el estado Lara, Lorenzo Monasterio, al denunciar la situación lamentable del sector primario en la entidad.

“La producción agrícola en el estado Lara es lamentable, no se avizoran soluciones, en este momento ya las tierras deberían estar sembradas hace 40 días y no es lo que se observa en los campos agrícolas de este entidad, por lo que no es descartable que para los últimos meses del año, haya una profunda escasez de productos del agro”, advirtió Monasterios.

El dirigente regional de la tolda azul detalló que el cultivo de rubros específicos cómo las hortalizas en el Valle de Quibor, dónde se sembraban 5 mil hectáreas, hoy sólo hay 400 hectáreas cultivadas, recordando que en su mejor momento, esta zona suministraba cerca del 80% de los rubros hortícolas que se consumían en toda Venezuela.

“Esta situación es cada vez más desalentadora debido a todos los problemas que esta atravesando el país, y que han afectado en forma directa a la agricultura nacional, no hay que olvidar la escasez de insumos como semillas, fertilizantes, agroquímicos, a lo que se suma la escasez de gasolina, la crisis eléctrica, problemas de repuestos para las maquinarias y equipos y ahora la pandemia del Covid-19 que ha afectado a todo el mundo”, precisó.

Asimismo, advirtió que el régimen no ha implementado las políticas urgentes y necesarias, para darle solución a la situación del sector primario de la economía y prestar ayuda a los agricultores.

“En el Valle de Quibor hay alrededor de 200 máquinas pesadas paradas por falta de combustible, estas máquinas funcionan con gasoil y el régimen en ningún momento dio respuesta a las peticiones de los productores, para que les aplicaran un tratamiento prioritario a la hora de surtir el combustible, tomando en consideración lo trascendente que es para el país, la producción de los alimentos”, aseguró.

En ese sentido, Monasterio advirtió que la producción agrícola nacional podría llegar a términos de desastre “porque no se podrá obtener ni siquiera el 10% de lo que se produjo en el año 2019. Ante esta nueva tragedia que se avecina, es necesario un cambio de gobierno en Venezuela, para salir de la crisis que está afectando a todos los venezolanos”, aseguró el lider de UNT en Lara.