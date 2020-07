Diputado Casella: En Venezuela persisten las vejaciones a los presos políticos civiles y militares

Luego de los informes presentados por la Alta Comisionada Michelle Bachelet hace un año, donde se observan las reiteradas vejaciones del régimen a los presos políticos civiles y militares quienes sufren tratos crueles e inhumanos, en Venezuela no existen avances en materia de Derechos Humanos.

El pronunciamiento lo hizo el diputado y presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, Franco Casella, al comentar la actualización del informe de Bachelet, “Elevamos nuestra voz por esos más de 200 hombres y mujeres privados de libertad. No solamente existen cientos de presos políticos civiles como nuestros colegas Juan Requesens y Roberto Marrero, sino también militares que están siendo torturados por los esbirros del régimen”, aseguró.

Casella, se refirió a los presos políticos militares que han sido torturados a manos de la dictadura y que se encuentran secuestrados en las mazmorras del régimen como el general en jefe Raúl Isaías Baduel, general Héctor Hernández Da Costa, general Miguel Sisco Mora, capitán Juan Carlos Caguaripano, teniente coronel Igbert Marín Chaparro, capitán de navío Luis Humberto de la Sotta, coronel Francisco Manusa. Son cientos de hombres de distintas jerarquías, detenidos siendo víctimas de abusos que han sido reflejados y evidenciados en los distintos informes presentados por la Alta Comisionada de los DDHH ante la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

“En estos informes han quedado demostradas las reiteradas violaciones a los DDHH por el régimen, los asesinatos y desapariciones forzosas a manos de las FAES, ha quedado evidenciado que sí existen presos políticos en el país tanto civiles como militares”, afirmó.

El presidente de la Subcomisión de DDHH recordó que la Asamblea Nacional solicitó al equipo de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos ante la ONU revisar a profundidad cada caso y violación sistemática que sigue vulnerando los derechos fundamentales a cientos de venezolanos.

“La Narcodictadura se burla de la Alta Comisionada al no cumplir sus exigencias, al no permitir el pleno acceso a los presos políticos. Por eso exigimos a los funcionarios de Naciones Unidas que digan al mundo la verdad de lo que aquí ocurre. Bachelet no puede seguir teniendo ese tono tan cordial con un violador de derechos humanos como lo es esta dictadura cruel y represora”, advirtió el legislador.

Ratificó que desde la Asamblea Nacional continuarán luchando por la defensa de la soberanía, la dignidad y los Derechos Humanos de los presos políticos civiles y militares en Venezuela.