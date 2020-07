AvanceIMP Ciudadanos coparon este lunes la zona comercial “El Manteco” #13Jul

View this post on Instagram

La popular zona comercial del centro de Barquisimeto, conocida como El Manteco, lució abarrotada de personas este lunes 13 de julio en el regreso de la cuarentena flexibilizada en 7 por 7. . Personas permanecían apostadas a las afueras de las tiendas y comercios, en su mayoría, ventas de alimentos. . Poca vigilancia policial se observó en la zona, mientras que algunos ciudadanos consideraron que no se cumplen las medidas sanitarias en varios de los locales, por lo que hicieron un llamado a las autoridades a atender esta situación. . Texto y reporte: Yorvi García . Lea más noticias en www.elimpulso.com