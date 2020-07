Estaciones de servicios estarán abiertas hasta las 3:00 PM, luego atenderán solo emergencias #13Jul

Durante su balance sobre la COVID-19, Carmen Meléndez informó este lunes 13 de julio que las estaciones de servicios en Lara estarán abiertas hasta las 3:00 de las tarde y puntualizó que después de esa hora solo atenderán emergencias.

Meléndez también recordó que el horario de trabajo y circulación en la calles, durante la flexibilización ampliada, es desde la 7:00 de la mañana hasta las 1:00 de la tarde. “De acuerdo el comportamiento aumentaremos una hora más“, señaló.

La Almiranta puntualizó que la administración pública continua en cuarentena y esta semana solo laborarán 24 sectores económicos, entre los que destacan: Autolavados, ópticas, reparaciones electrónicas, papelerías, librerías, heladerías y cafeterías solo para llevar, lavandería y tintorería, centros comerciales solo autorizados, fabricación de electrodomésticos, servicio de encomiendas, comercialización de textil y calzado, registros y notarías, gimnasios, actividades deportivas sin público, atención veterinaria y autocines.

Cero casos

Con respecto a la COVID-19, Meléndez informó que en las últimas 24 horas no se reportaron casos positivos en Lara.

“Gracias a Dios, ayer no tuvimos ningún caso positivo. Seguimos en 235 casos confirmado, de los cuales 175 (74.5%) activos, 55 recuperados (23.4%) y 5 fallecidos“, manifestó.

Indicó que hasta la fecha no se sabe cuanto tiempo los ciudadanos van a convivir con el virus.

“No sabemos cuanto tiempo vamos a tener el virus. Debemos aprender a convivir con él cumpliendo las medidas. Mucha gente no cree en el virus hasta que lo tiene un familiar o un vecino. El virus es una realidad, no se ve, hay gente que no lo siente, pero se propaga rápidamente“, precisó.